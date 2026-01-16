Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ванная комната
Ванная комната
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 11:19

Держала уход у раковины “для удобства” — а потом заметила странную перемену

Лак для ногтей в ванной быстрее густеет и комкуется — дерматолог Гохара

Удобнее всего держать уход, макияж и инструменты там, где ими пользуешься — в ванной. Но у такого хранения есть скрытая цена: тепло, пар и влажность постепенно меняют текстуру средств, ускоряют окисление активов и создают идеальные условия для бактерий. Дерматолог Мона Гохара подчёркивает: если формула чувствительна к жаре, пару и влаге, ванной ей точно не место — этот "микроклимат" скорее разрушает продукт, чем бережёт его. Об этом сообщает Real Simple.

Почему ванная портит косметику

Ванная регулярно переживает мини-"сауну": горячий душ поднимает влажность, температура скачет, а конденсат оседает на поверхностях. В таких условиях одни формулы быстрее разрушаются, другие становятся менее стабильными из-за капризных компонентов, а аксессуары хуже высыхают и постепенно теряют гигиеничность.

9 категорий, которые лучше вынести из ванной

Парфюм
По словам Гохары, тёплый воздух может "сломать" аромат ещё до того, как вы успеете нанести его на кожу. Тепло и влажность разрушают молекулы композиции, и запах меняется. Оптимальный вариант — прохладное тёмное место: шкаф или комод, по возможности — в коробке.

Лак для ногтей
Влажность в ванной, отмечает врач, заставляет лак густеть заметно быстрее. Добавьте перепады температуры — и формула быстрее "стареет", появляются комочки, а при свете может выцветать оттенок. Хранить лучше вертикально, в прохладе и темноте.

Сыворотки с витамином C
Гохара предупреждает: в тепле витамин С окисляется стремительно — и то, что должно "подсвечивать" кожу, превращается в продукт с падающей эффективностью. Для таких средств важны сухость и стабильная температура: закрытый ящик, оригинальная упаковка или отдельный косметический холодильник.

Лекарства и добавки
То, что хранится "над раковиной", нередко теряет предсказуемость действия: жаркая ванная постепенно превращает привычные таблетки и БАДы в вопросительный знак. Большинству препаратов нужны прохлада и темнота, а не влажная полка в зоне пара.

SPF, особенно с химическими фильтрами
Солнцезащита, объясняет Гохара, не рассчитана на "условия сауны": жара ускоряет разрушение фильтров, а значит, может снижать заявленную защиту. Практичный ход — держать SPF там, где вы точно вспомните о нём перед выходом, например в ящике у входа.

Маски для лица
Ванная может испортить тканевые и гидрогелевые маски: из-за тепла и влаги они быстрее теряют свежесть и становятся неприятными по текстуре. Холодильник и сохранит формулу, и даст дополнительный бонус — охлаждающий эффект, особенно если есть отёки или чувствительность.

Кисти и спонжи
В условиях постоянной влажности кисти легко превращаются в "курорт" для бактерий — именно так описывает это Гохара. После мытья их лучше сушить вне ванной, а хранить — в сухом "дышащем" стаканчике или в ящике. Со спонжами ситуация ещё жёстче: влажные материалы особенно быстро становятся рассадником микроорганизмов.

Прессованные продукты
Пудры, румяна, бронзеры и тени уязвимы к влажности: она проникает внутрь и нарушает связующие компоненты. В итоге продукт может твердееть, крошиться и трескаться. Рекомендация простая: сухой прохладный ящик туалетного столика.

Инструменты для волос
Влажный воздух заставляет горячие инструменты — фен, плойку, утюжок — работать с большей нагрузкой, отмечает врач. Плюс возрастает бытовой риск: лишние манипуляции с розетками и проводами мокрыми руками. Хранить такие устройства лучше уже остывшими, в спальне или другом сухом месте — с термочехлом или на силиконовом коврике.

Куда всё переносить, чтобы было удобно

Самая практичная схема — "сухие зоны хранения": уход, макияж и инструменты — в спальне или гардеробной; SPF — ближе к входу, чтобы не забывать; маски — в холодильнике, а при желании и другие чувствительные к теплу активы. Так вы не потеряете удобство, но сохраните формулы, гигиену и деньги, вложенные в косметику.

Автор Екатерина Лаврова
Екатерина Лаврова — эксперт бьюти-индустрии, химик-технолог косметических средств (РТУ МИРЭА) с опытом 12+ лет. Специалист по составам и техникам макияжа.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila 14.01.2026 в 19:35
Стеклянная варочная панель засияла как новая: два копеечных средства творят чудеса

Стеклянная варочная панель быстро теряет блеск, если за ней ухаживать неправильно. Простой и безопасный способ поможет вернуть чистоту без царапин.

Читать полностью » Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest 14.01.2026 в 15:06
Миллениалы массово устают от серого — новый нейтральный цвет меняет квартиру

Серый цвет теряет популярность! Узнайте, как серо-зеленый трансформирует интерьер, добавляя тепло и характер, не создавая ярких контрастов.

Читать полностью » Самодельное чистящее средство на уксусе подходит для дома — эксперты по уборке 14.01.2026 в 14:36
Смешала подручные ингредиенты — уборка пошла в разы быстрее и без едкого химического запаха

Простое домашнее чистящее средство из уксуса и воды помогает поддерживать порядок без химии, подходит для кухни и ванной и легко готовится дома.

Читать полностью » Хлопковые полотенца выдерживают частые стирки без потери формы — House Digest 14.01.2026 в 11:41
Полотенца в ванной быстро "умирают" — один материал держится годами и не подводит

Выбор полотенец — это не так просто, как кажется. Узнайте, почему хлопок оказывается предпочтительным среди всех материалов и как он гарантирует долговечность.

Читать полностью » Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce 13.01.2026 в 21:07
Интерьер аккуратный, но кажется устаревшим: виноваты два цвета, которые многие выбирают “по привычке”

Узнайте, какие цветовые сочетания делают интерьер устаревшим и как освежить пространство с помощью актуальных решений. Четыре совета от дизайнеров помогут сохранить уют и стиль.

Читать полностью » Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова 13.01.2026 в 17:40
Серванты, линолеум и вязаные салфетки: что моментально старит даже ухоженную квартиру

Дизайнер Ангелина Сафронова рассказала NewsInfo какие детали в квартире сразу выдают так называемый "бабушкин" интерьер.

Читать полностью » Яблочный уксус помогает снимать жирную плёнку на кухонных поверхностях - Southern Living 13.01.2026 в 9:58
Яблочный уксус для уборки: развела 1:1 — и кухня заблестела, но есть опасный запрет

Яблочный уксус — универсальное средство для уборки. Узнайте, как правильно его использовать, чтобы добиться идеальной чистоты, не повредив поверхности.

Читать полностью » Елку нужно утилизировать как бытовой мусор — эксперт по ЖКХ Вепрецкая 12.01.2026 в 15:07
Праздник закончился, елка осталась: как утилизировать новогоднее дерево

Специалист по ЖКХ Татьяна Вепрецкая рассказала NewsInfo, как правильно утилизировать новогодние елки.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Турагент может оптимизировать пакет за счёт настроек бронирования — Подольская
Красота и здоровье
Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса
Питомцы
Эксперты советуют убрать еду и крошки со стола для снижения интереса к поверхностям - PlanetaNews
Спорт и фитнес
Майк Хонен укрепил корпус и верх тела за первые недели занятий боулдерингом - The Guardian
Туризм
В Адмате запустили горнолыжную школу для лыж и сноуборда - Яндекс Путешествия
Авто и мото
Росгвардия останавливает автомобили для проверки документов — МВД
Питомцы
Пудель теряет меньше шерсти и удерживает меньше грязи — Fanpage
Туризм
Калифорнийский стартап объявил о планах открыть отели на Луне — туриндустрия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet