Чистая ванна
Чистая ванна
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:17

Стерильный белый надоел — заменил оттенки, и ванная стала как домашний ретрит

Дизайнеры отказались от стерильного белого в ванных в 2026 году — Homes & Gardens

Цвет способен за пару дней превратить ванную из "просто функциональной" в место, куда приятно возвращаться утром и вечером. В 2026 году дизайнеры всё заметнее уходят от стерильного белого, выбирая тёплые и природные оттенки. Новые палитры одновременно добавляют уюта и выглядят современно, даже без глобальной переделки. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Ванная как домашний ретрит: общий вектор 2026 года

Главная идея сезона — больше тактильности и мягкости вместо "клинической" чистоты. Интерьерный дизайнер Лаура Хэмметт отмечает, что люди всё чаще отказываются от ярко-белых и холодных серых решений в пользу более тёплой и глубокой гаммы, которая сильнее связана с природой.

"Цветовая палитра ванной комнаты продолжает стремиться к теплу, глубине и более сильной связи с природой. Люди уже отходят от ярко-белых и холодных серых оттенков, и это только углубится", — говорит интерьерный дизайнер Лаура Хэмметт.

Зелёные и каменные оттенки: спокойствие без скуки

Мягкие зелёные — от шалфея до оливы — часто сочетают с каменной базой: тёплым бежем, оттенками слоновой кости и природной фактурой. Такой набор помогает получить "спа-эффект" без ощущения холода и отлично дружит с деревом, матовой плиткой и спокойной латунной фурнитурой. Чтобы внедрить тренд аккуратно, иногда достаточно заменить текстиль и добавить пару деталей на столешнице, а стены оставить нейтральными.

Терракота, глина и "песочные" нейтралы

Дизайнер интерьеров Ребекка Хьюз говорит о движении в сторону тепла и тактильности: популярность сохраняют каменные поверхности, но в более мягкой подаче — с кремовыми прожилками и спокойной отделкой. Поэтому в палитрах чаще появляются оттенки песка, глины и "грибные" нейтралы. Они хорошо смотрятся в штукатурке, плитке и матовой краске, а ещё помогают скрыть мелкие следы воды и ежедневного использования.

Коричневые и синие: глубина, которая выглядит "дорого"

Для тех, кто хочет более драматичную ванную, в моде сложные коричневые и насыщенные тёмно-синие. Менеджер по цветовому маркетингу Benjamin Moore Арианна Бароне обращает внимание на рост интереса к коричневым тонам, которые балансируют между серым и коричневым и дают ощущение тепла и элегантности. Тёмно-синий, в свою очередь, хорошо раскрывается при продуманном свете: глянец добавляет отражения и глубину, а матовые поверхности делают схему строже и спокойнее.

"В 2026 году ванные комнаты по-прежнему будут предпочитать сдержанные архитектурные палитры с чистым белым оттенками в сочетании с более глубокими тонами, такими как синий", — говорит Роберт Бейкс из Bakes & Kropp.

Розовый и мягкий голубой: неожиданная универсальность

В 2026-м розовый чаще выбирают не яркий, а приглушённый и кремовый — он добавляет свет и тепло, но не выглядит "сладким". Ещё один безопасный тренд — мягкие голубые: они поддерживают спокойную атмосферу и легко внедряются в небольших помещениях, например, через тумбу, панели или декор.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

