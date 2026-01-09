Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 15:59

Этот приём с зажаркой экономит часы на кухне — борщ выходит всегда удачным

Зажарку для борща выгодно готовить сразу с запасом — повара

Начинать варить борщ можно по-разному, но есть приём, который заметно экономит время и силы. Всё решается ещё на этапе зажарки, когда овощи только попадают на сковороду. Стоит сделать её не "на раз", а с запасом — и привычное блюдо превращается в удобную домашнюю заготовку. Об этом сообщает дзен-канал "Сталик Ханкишиев".

Почему зажарку выгодно готовить с запасом

Приготовление зажарки для борща почти не зависит от объёма. Обжарить одну морковь и луковицу или сразу три порции — по времени разница минимальна. Огонь уже разогрет, масло уже на сковороде, и дополнительная нарезка не превращает процесс в долгую кухонную повинность.

Готовя зажарку впрок, можно каждый раз получать стабильный вкус. Пропорции овощей, степень обжарки, баланс кислоты и сладости — всё это фиксируется в одной удачной партии. В дальнейшем борщ будет получаться одинаково насыщенным и предсказуемым, без сюрпризов.

Кроме того, такой подход особенно удобен зимой, когда свежие овощи либо дороги, либо не радуют качеством. Одна хорошо сделанная заготовка решает эту проблему на несколько недель вперёд.

Какие помидоры лучше подходят для борща

Если под рукой нет действительно вкусных сезонных томатов, оптимальным вариантом становятся консервированные итальянские помидоры сорта "сливки". Их заготавливают в период массового созревания, когда плоды набирают максимум вкуса, цвета и аромата.

Такие помидоры очищены от кожицы ещё на производстве и консервируются в собственном соку. В них нет уксуса и лишней соли, что особенно важно для борща, где кислотность должна быть мягкой и контролируемой. Даже с учётом объёма банки покупка часто оказывается выгоднее, чем использование свежих тепличных томатов.

Большие пятилитровые банки не должны пугать. Использованную часть можно разложить по стеклянным ёмкостям и убрать в холодильник или законсервировать повторно, если позволяет время.

Как хранить заготовку безопасно и удобно

Для хранения подойдут стерилизованные стеклянные банки. Их можно подготовить в духовке с паром или в микроволновке. Банки моют, не вытирают насухо и прогревают до полного высыхания и сильного нагрева.

Готовую зажарку раскладывают по банкам, уделяя внимание чистоте и аккуратности. Масла стоит брать немного больше обычного — оно дополнительно защищает заготовку. Крышки "твист-офф" достаточно несколько минут подержать в кипятке, после чего банки закрывают и переворачивают до полного остывания.

Хранить заготовку можно в холодильнике или прохладном месте. Как правило, она не задерживается дольше пары месяцев — борщ всё равно захочется приготовить снова.

В результате в любой момент остаётся лишь соединить готовый бульон, свежую или квашеную капусту, мясо и банку зажарки. Полноценный борщ оказывается на столе всего за полчаса, без потери вкуса и аромата.

