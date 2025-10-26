Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Несколько литий-железо-фосфатных элементов
Несколько литий-железо-фосфатных элементов
© commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:18

Батареи будущего рождаются быстрее, чем фото в телефоне: как метод CISA делает производство молниеносным и экологичным

Южнокорейская технология CISA ускоряет производство аккумуляторов и делает процесс экологически безопасным — профессор Ким Ёнхун

Южная Корея вновь подтвердила статус мирового лидера в области энергетических технологий. Учёные из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) представили инновационный метод, который способен изменить представление о производстве аккумуляторов. Новая технология позволяет создавать ключевые материалы для батарей всего за пять секунд, при этом без вреда для экологии.

Как работает технология CISA

Метод получил название конденсационно-индуцированная самоорганизация (CISA). Его суть в том, что вместо медленного высушивания растворов, которое может занимать часы или даже дни, процесс запускается с помощью химической реакции конденсации металлалкоксидов. Это позволяет буквально за секунды сформировать устойчивую структуру материала.

В отличие от традиционных технологий, где испарение растворителя вызывает слипание частиц и разрушение пор, метод CISA создаёт однородные пористые оксиды металлов, равномерно смешанные с проводящими наноматериалами. Такое сочетание даёт оптимальный баланс между накоплением лития и высокой скоростью передачи электронов.

"Мы добились наноразмерной однородности и стабильности структуры за секунды, а не за часы", — пояснил руководитель проекта, профессор Ким Ёнхун из POSTECH.

Советы шаг за шагом: как создаются материалы

  1. Исследователи растворяют блок-сополимер в кислотном ацетоне.

  2. Добавляют соединения металлов — например, ниобия, титана или вольфрама.

  3. Происходит быстрая конденсация: молекулы объединяются, образуя мицеллы.

  4. Мицеллы мгновенно превращаются в мягкий гель, который затвердевает в пористую оксидную структуру.

  5. Растворитель — ацетон — полностью восстанавливается и используется повторно.

Такой процесс занимает считанные секунды и не требует сложного оборудования, что делает технологию пригодной для масштабного промышленного внедрения.

Сравнение: традиционные и новые методы

Параметр Традиционные процессы Метод CISA
Время синтеза Несколько часов или дней 5 секунд
Однородность структуры Неравномерная Наноразмерная, стабильная
Потери растворителя Высокие Нулевые (полная рекуперация)
Экологичность Средняя Очень высокая
Энергоэффективность Низкая Высокая

Результат — стабильные материалы с высокой площадью поверхности, идеально подходящие для литий-ионных аккумуляторов нового поколения.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: использование медленного физического высушивания.
    Последствие: слипание частиц, потеря пористости, снижение ёмкости.
    Альтернатива: применение химически контролируемого метода CISA.

  • Ошибка: использование нерециркулируемых растворителей.
    Последствие: загрязнение и высокий уровень отходов.
    Альтернатива: использование рециклируемого ацетона с замкнутым циклом.

  • Ошибка: неравномерное распределение наноматериалов.
    Последствие: плохая проводимость и деградация батареи.
    Альтернатива: самоорганизация на наноуровне при конденсации.

А что если применить CISA не только для батарей?

Исследователи уверены, что технология имеет гораздо более широкие перспективы. Её можно использовать для катализаторов, где важна пористость, и для сенсоров, которым нужны стабильные наноструктуры. Принцип химической самоорганизации открывает новые горизонты для разработки материалов будущего — лёгких, устойчивых и энергоэффективных.

Кроме того, благодаря экологической чистоте процесса, CISA может стать основой "зелёного" производства электроники, сокращая выбросы и энергозатраты.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Экологически безопасный процесс Требует точного контроля условий конденсации
Сверхбыстрое производство (5 секунд) Пока не масштабировано промышленно
Полная рекуперация растворителя Высокая стоимость реактивов
Высокая однородность структуры Необходима адаптация оборудования
Совместимость с разными металлами Метод всё ещё в стадии испытаний

Мифы и правда

  • Миф: новые материалы требуют редких и дорогих элементов.
    Правда: CISA позволяет использовать распространённые металлы — ниобий, титан, вольфрам.

  • Миф: быстрая реакция ухудшает прочность структуры.
    Правда: наоборот, химическая конденсация делает её более устойчивой и равномерной.

Исторический контекст

Первое поколение литий-ионных аккумуляторов появилось в 1991 году, когда Sony вывела технологию на рынок. С тех пор основная задача инженеров заключалась в увеличении плотности энергии и сокращении времени производства.

Метод CISA может стать тем самым "прорывным шагом", который объединит эффективность и экологичность. Южная Корея, где уже базируются крупные производители батарей — LG Energy Solution и Samsung SDI, — получает шанс стать центром мирового перехода на устойчивые технологии хранения энергии.

Три интересных факта

  • Технология CISA сокращает время синтеза материалов в около 1000 раз по сравнению с классическими методами.

  • Растворитель — ацетон — полностью восстанавливается, что делает процесс почти безотходным.

  • Композиты на основе оксида ниобия, полученные методом CISA, сохраняют до 95% ёмкости после 1000 циклов зарядки.

