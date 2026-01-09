Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:32

Сладкий напиток с тёмной начинкой: в Южной Азии он открыл путь неизвестной инфекции

Новый вирус от летучих мышей вызвал тяжёлые симптомы — врачи

В Южной Азии выявлен ещё один вирус, способный передаваться человеку от летучих мышей и вызывать тяжёлые симптомы. Его обнаружили у пациентов, которых изначально лечили с подозрением на лихорадку Нипах, но стандартная диагностика не дала подтверждения. Находка показывает, что привычные для региона факторы риска могут быть связаны не с одной инфекцией. Об этом сообщает журнал Emerging Infectious Diseases.

Неожиданная находка при диагностике

Исследование проводилось в Бангладеш среди пациентов с острым инфекционным заболеванием. У всех наблюдались высокая температура, рвота, сильная усталость, головная боль, повышенное слюноотделение и неврологические нарушения. Первичные ПЦР- и серологические тесты исключили вирус Нипах, что заставило учёных расширить поиск возможного возбудителя.

В результате в мазках из зева и вирусных культурах у пяти человек выявили птеропиновый ортореовирус (PRV), ранее не фиксировавшийся у людей в стране. В трёх случаях удалось выделить живой вирус, что подтвердило активную инфекцию. Открытие дополнило растущий перечень зоонозов и перекликается с более широкими научными данными о том, как вирусы на протяжении веков адаптируются к человеку, включая исследования о том, как учёные восстанавливали древние вирусы герпеса и прослеживали их эволюцию.

Общий фактор заражения

Все заболевшие незадолго до появления симптомов употребляли сырой сок финиковой пальмы. Этот сладкий напиток популярен в Бангладеш зимой и хорошо известен как путь передачи вируса Нипах, поскольку летучие мыши часто питаются тем же соком, загрязняя его.

"Наши результаты показывают, что риск заболеваний, связанных с употреблением в пищу сырого сока финиковой пальмы, не ограничивается вирусом Нипах", — говорит доцент кафедры эпидемиологии Нишай Мишра из Колумбийского университета.

По его словам, ситуация подчёркивает необходимость наблюдения не за отдельными инфекциями, а за целым спектром вирусов, циркулирующих среди животных и людей.

Технологии и тяжесть течения

Пациенты были выявлены в рамках программы эпиднадзора, которую совместно ведут профильные институты Бангладеш и Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Для анализа применили метод секвенирования с захватом вирусов (Viral Capture Sequencing), позволяющий одновременно выявлять тысячи вирусов и получать почти полные геномные последовательности.

У всех пяти человек заболевание протекало тяжело, тогда как в соседних странах инфекции, вызванные родственными вирусами, чаще имели лёгкое течение. Это наводит на мысль о существовании нераспознанных случаев, которые проходят без госпитализации.

"Новое зоонозное заболевание вызывает респираторные и неврологические осложнения после употребления в пищу сырого сока финиковой пальмы", — отмечает директор IEDCR Тахмина Ширин.

Поиск природного источника

Дополнительные исследования показали генетическое сходство вируса с ортореовирусами, обнаруженными у летучих мышей в районе бассейна реки Падма. Это усиливает доказательства передачи инфекции от животных к человеку и вписывается в общую картину того, почему вспышки новых болезней повторяются. Ранее учёные уже обращали внимание на то, что такие эпизоды являются частью более широкого процесса взаимодействия человека и природы, описанного в материале о том, почему пандемии продолжают повторяться.

"Это предоставляет важнейшие доказательства связи между летучими мышами и заражением людей", — говорит эколог и эпидемиолог Арифул Ислам из Университета Чарльза Стерта.

Выявление нового вируса не означает немедленной угрозы масштабной вспышки, однако подчёркивает важность профилактики, контроля за продуктами питания и системного мониторинга зоонозных инфекций в регионах повышенного риска.

