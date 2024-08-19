Первый в истории 4-очковый бросок в баскетбольное кольцо

Защитник Крис Банчеро из баскетбольного клуба "Мералко Болтс" забросил первый в истории этого вида спорта 4-очковый бросок в корзину.

Ранее на Филиппинах решили ввести для бачке четырехочковые броски. Они стали официально признаны в июле 2024 года. Для того чтобы заработать четыре очка, нужно забросить мяч из-за линии в 8,23 метра от кольца.

Первым, кто реализовал такой бросок стал как раз защитник Крис, сообщает информационное агентство РИА Новости в Telegram-канале.

Фото: unsplash.com/noahsilliman (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).