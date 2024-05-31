Московский баскетбольный клуб ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над казанским УНИКСом. Матч состоялся в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Игру провели в Москве 31 мая. Хозяева выиграли со счетом 80:72. Самый лучший результат в матче среди армейцев показал спортсмен Мело Тримбл. Он набрал 26 очков.

Среди игроков УНИКСа отличился Ненад Димитриевич, набравший 19 очков.

РИА Новости сообщают, что красно-синие ведут со счетом 3-0 в серии до четырех побед. Следующая игра 2 июня состоится в Москве.

Фото: flickr.com/Håkan Dahlström from Malmö, Sweden (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).