Московский баскетбольный клуб ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над казанским УНИКСом. Матч состоялся в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Игру провели в Москве 31 мая. Хозяева выиграли со счетом 80:72. Самый лучший результат в матче среди армейцев показал спортсмен Мело Тримбл. Он набрал 26 очков.
Среди игроков УНИКСа отличился Ненад Димитриевич, набравший 19 очков.
РИА Новости сообщают, что красно-синие ведут со счетом 3-0 в серии до четырех побед. Следующая игра 2 июня состоится в Москве.
Фото: flickr.com/Håkan Dahlström from Malmö, Sweden (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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