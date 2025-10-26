Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
подтягивания на турнике
подтягивания на турнике
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 18:10

Воркаут как новая философия: почему настоящая сила рождается на турнике

Подтягивания на турнике признаны тренерами основным упражнением для новичков воркаута

Воркаут давно стал символом свободы и силы, ведь всё, что нужно для тренировок, — это собственное тело и немного пространства. Новички часто задаются вопросом, с чего начать, чтобы укрепить мышцы и не травмироваться. Ответ прост: начните с базовых упражнений. Именно они создают фундамент, на котором строится всё дальнейшее развитие.

Что такое "база" и зачем она нужна

Базовые упражнения — это многосуставные движения, задействующие сразу несколько крупных мышечных групп. Подтягивания, отжимания, выходы силой — всё это формирует основу физической подготовки. Благодаря таким упражнениям укрепляются мышцы спины, рук, груди, пресса и даже ног. Без этого этапа невозможно двигаться к сложным элементам, таким как горизонт, флажок или передний вис. Фундамент необходим так же, как основа для дома: без прочного каркаса любое строение быстро разрушится.

Главная задача новичка — повысить общую выносливость, укрепить связки и суставы, научиться контролировать своё тело. Это долгий, но необходимый путь, который позволит безопасно прогрессировать и получать удовольствие от тренировок.

Основные упражнения воркаута

В основе уличного фитнеса лежат четыре ключевых упражнения, каждое из которых развивает тело комплексно.

  1. Подтягивания на турнике - одно из самых эффективных упражнений для развития спины и рук. Используйте пронированный хват (ладони от себя), чтобы проработать широчайшие мышцы и бицепсы. Меняя положение рук, можно смещать нагрузку и тренировать разные участки мышц. Подтягивания — база для освоения таких элементов, как выходы силой и передний вис.

  2. Отжимания на брусьях - упражнение, направленное на развитие груди, трицепсов и плеч. При правильной технике корпус немного наклонён вперёд, а локти движутся вдоль тела. Следите за шириной брусьев: стандартное расстояние — около 52 см. Слишком широкие или узкие брусья увеличивают риск перегрузки суставов.

  3. Отжимания от пола - классика, доступная каждому. Это упражнение развивает грудные мышцы, руки, плечи и корпус. Его можно выполнять где угодно: дома, на улице, в спортзале. Существуют десятки вариаций — от плиометрических до отжиманий на одной руке, что позволяет постепенно увеличивать сложность.

  4. Выходы силой на две руки - кульминация базовых движений. Это упражнение задействует спину, грудь, руки и пресс, требуя координации, взрывной силы и контроля. Оно помогает перейти на следующий уровень подготовки и открыть путь к продвинутым элементам.

Советы шаг за шагом

  • Начинайте тренировки с разминки. Разогрейте суставы и мышцы, уделите внимание плечам, кистям и локтям.

  • Работайте с собственным весом, постепенно увеличивая нагрузку. Не гонитесь за количеством повторений — качество важнее.

  • Делайте упор на технику. Неправильное выполнение упражнений снижает эффективность и повышает риск травм.

  • Не забывайте про восстановление: полноценный сон, массаж, растяжку. Мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха.

  • Ведите дневник прогресса — фиксируйте количество подходов и повторений, чтобы видеть свой рост.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: новичок пытается выполнять сложные элементы, не освоив базу.

  • Последствие: растяжения, боли в плечах и локтях, замедление прогресса.

  • Альтернатива: начните с подтягиваний и отжиманий, постепенно переходя к более сложным движениям.

  • Ошибка: чрезмерное количество тренировок без отдыха.

  • Последствие: переутомление, упадок сил, потеря мотивации.

  • Альтернатива: соблюдайте баланс — три-четыре тренировки в неделю с днями восстановления.

  • Ошибка: использование слишком широкого хвата при подтягиваниях.

  • Последствие: нагрузка смещается на суставы, увеличивая риск травмы.

  • Альтернатива: выберите средний хват и сосредоточьтесь на плавном движении без рывков.

А что если нет турника?

Даже если рядом нет спортивной площадки, базовые упражнения можно адаптировать. Отжимания и планка прекрасно тренируют корпус, а для имитации подтягиваний подойдёт резиновая лента или швабра, установленная между двумя устойчивыми опорами. Некоторые спортсмены устанавливают дома настенный турник или используют дверной проём с усиленной перекладиной. Главное — систематичность и желание, ведь оборудование вторично, а дисциплина — первична.

FAQ

Как часто можно выполнять базовые упражнения?
Оптимально — 3-5 раз в неделю, чередуя нагрузку на разные группы мышц.

Сколько повторений делать новичку?
Начните с 3 подходов по 8-10 повторений. Со временем увеличивайте количество, но не в ущерб технике.

Нужно ли добавлять вес?
Дополнительный вес пригодится, когда вы легко выполняете 15-20 повторений. Используйте жилет или рюкзак, но увеличивайте нагрузку постепенно.

Можно ли тренироваться каждый день?
Да, но только если вы распределяете акценты: один день — спина, другой — грудь и руки. Полноценное восстановление необходимо.

Мифы и правда

  • Миф: подтягивания развивают только руки.

  • Правда: при правильной технике в работу включаются спина, плечи и пресс.

  • Миф: отжимания от пола неэффективны для роста силы.

  • Правда: плиометрические и одноручные отжимания развивают мощь не хуже тренажёров.

  • Миф: брусья вредят плечам.

  • Правда: травмы возникают только при неправильной технике и слишком большой амплитуде.

3 факта о базовых упражнениях

  1. Выход силой на две руки активирует более 20 мышц одновременно.

  2. Отжимания на брусьях эффективнее обычных при проработке нижней части грудных.

  3. Подтягивания улучшают осанку и снижают нагрузку на позвоночник.

Исторический контекст

Турники и брусья появились ещё в XIX веке в рамках гимнастических школ Европы. В России массовое увлечение воркаутом началось в начале 2010-х, когда уличные площадки стали строить в каждом дворе. Сегодня движение переросло в международное сообщество, где спортсмены соревнуются не только в силе, но и в артистизме исполнения. База остаётся неизменным фундаментом: именно она формирует тело, выносливость и уверенность в себе.

Тренируясь с умом и терпением, каждый может построить крепкое тело и развить силу духа. Главное — помнить, что настоящий прогресс начинается с простых шагов, и именно базовые упражнения делают этот путь безопасным и эффективным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Майкл Огунджоби тренируется 6 дней в неделю, совмещая спорт с работой и семьёй сегодня в 17:10
Он работает с 9 до 6 и растит двоих детей, но тренируется чаще, чем профессионалы

Майкл Огунджоби совмещает работу, семью и тренировки, оставаясь в отличной форме. Узнайте, как выглядит его недельная программа на турниках и брусьях.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске травм при выполнении медвежьей походки и бега по лестницам сегодня в 16:10
Три упражнения, после которых даже молодые чувствуют себя ветеранами травматологии

Некоторые упражнения с собственным весом кажутся безобидными, но на деле наносят вред суставам и позвоночнику. Узнайте, какие из них стоит избегать и чем их заменить.

Читать полностью » Почему пресс бывает асимметричным — объяснение тренеров и анатомов сегодня в 15:10
Идеальный пресс — миф с обложки: почему природа не любит симметрию

Разбираемся, из каких мышц состоит пресс и почему у одних людей кубики выглядят идеально, а у других — асимметрично. Узнайте, как тренировать живот правильно.

Читать полностью » Эксперт Марина Груздова рассказала, как медитация помогает справиться со стрессом осенью сегодня в 14:32
Листья опадают, а мысли успокаиваются: как дыхание помогает пережить осень без стресса

Как несколько минут медитации перед сном помогают справиться с осенней тревожностью и улучшить сон — советы эксперта для начинающих.

Читать полностью » Исследование Лондонского университетского колледжа показало, что фитнес-приложения вызывают стресс и чувство вины сегодня в 13:28
Приложение вместо совести: как фитнес-трекеры заставляют людей чувствовать вину

Фитнес-приложения обещают мотивацию и контроль, но всё чаще становятся источником тревоги. Почему цифровая забота о теле превращается в давление — в нашем разборе.

Читать полностью » Эдуард Каневский объяснил, почему Л-карнитин безопасен только при сочетании с тренировками сегодня в 12:19
Таблетка против жира, которая губит сердце: фитнес-эксперт объяснил, чем опасны жиросжигатели

Жиросжигатели обещают быстрый эффект, но цена за него — здоровье. Фитнес-эксперт объясняет, какие добавки представляют особую опасность и как безопасно ускорить процесс похудения.

Читать полностью » Ольга Яблокова рассказала, как разминка стоп снижает риск травм и повышает эффективность занятий сегодня в 11:15
Без этой разминки даже приседания вредят: почему тренировка начинается с ног

Перед тренировкой важно разогреть не только мышцы, но и стопы. Фитнес-тренер объясняет, почему именно они задают тон всему телу и как правильно их разминать.

Читать полностью » Гарвардское исследование показало, что 4 тысячи шагов в неделю снижают риск смерти на 26% сегодня в 10:10
Достаточно пройтись дважды в неделю: учёные Гарварда пересмотрели норму в 10 тысяч шагов

Учёные Гарварда доказали, что пожилым людям достаточно 4 тысяч шагов в неделю, чтобы снизить риск сердечных болезней и прожить дольше.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Александр Лапшин напомнил, что состояние когтей отражает здоровье собаки
Наука
Астроном Сикарди: кентавр Хирон формирует собственную систему колец подобно планетам-гигантам
Наука
Астроном Лаво: кометы продолжают существовать в системах зрелых звёзд вопреки теориям
Садоводство
Перекись водорода с водкой эффективно уничтожает тлю на растениях — энтомолог Сергей Власов
Туризм
Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе в мире
Дом
Эксперты советуют чистить замшу уксусом и крахмалом без применения бытовой химии
Еда
Эксперты: добавление сливочного масла делает какао густым и насыщенным напитком
Красота и здоровье
Йога-позы и дыхание животом помогают уменьшить отёки и улучшить пищеварение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet