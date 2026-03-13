Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:42

Все жители в спорте: как Башкортостан выходит на передовые позиции по вовлеченности населения

На ежегодной расширенной коллегии Министерства спорта Башкортостана подвели итоги развития отрасли за 2025 год. Участники обсудили внедрение комплекса ГТО, адаптивный спорт для ветеранов СВО и удовлетворенность жителей спортивными объектами. Заместитель премьера и министр Руслан Хабибов отметил лидерство республики: дважды лучший спортивный регион России в 2019 и 2025 годах. Занимается спортом 64,2 процента жителей при общероссийских 62,6, доступ к сооружениям — 76,7 процента против 64,4 по стране. Вручили сертификаты муниципалитетам на площадки ГТО общей стоимостью 3,2 миллиона рублей плюс две "умные" по 12 миллионов каждая.

Достижения Башкортостана

Республика дважды получила звание самого спортивного субъекта страны — в 2019 и 2025 годах. Руслан Хабибов связал успехи с поддержкой главы Радия Хабирова, работой структур и традициями. Показатели отрасли опережают общероссийские: спортом занимаются 64,2 процента населения, сооружения доступны 76,7 процента жителей. В рейтинге качества жизни регион вошел в топ-10 по удовлетворенности спортом и открытыми объектами.

Башкортостан держит планку выше среднего по России. Жители чаще выходят на тренировки, инфраструктура ближе к людям. Такие цифры подтверждают системный подход к делу.

Поддержка приходит сверху, но работает на местах. Традиции спорта здесь крепкие, это видно по статистике. Регион не просто догоняет, а задает темп.

Поддержка ветеранов СВО

Коллегия обсудила адаптацию ветеранов специальной военной операции через спорт. Хабибов предложил расширить проект "Мужество" с бесплатными занятиями для них и семей. Ветеранские команды выходят на федеральные соревнования. Лидеры по интеграции — Бирский, Дюртюлинский, Мелеузовский, Нуримановский, Туймазинский, Шаранский, Янаульский районы, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак.

Физическая активность помогает вернуться к жизни. Проект дает не только тренировки, но и общение, соревнования. Муниципалитеты берут пример с лучших.

Ветераны в деле, семьи поддерживают. Районы показывают, как это работает на практике. Дальше масштабируют на всю республику.

Инфраструктура и награды

Первый замминистра Сергей Алопин отчитался: в республике 13548 спортивных объектов, третье место после Москвы и Подмосковья. За год открыли ФОК "Заряд" в Благовещенске, бассейны в Федоровском и Куюргазинском районах, обновили стадион "Спартак" в Мелеузе. Строят комплексы в Стерлитамаке, Октябрьском, Уфе.

Регион в федеральных программах, включая "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Тренеров поддерживают деньгами: 30 сельских получили по миллиону рублей, два городских — столько же. Запустили федеральную "Земский тренер" на 66 специалистов в три года.

"Развитие спортивной инфраструктуры в регионах напрямую влияет на здоровье населения и качество жизни. Башкортостан показывает пример, как муниципалитеты используют федеральные гранты для площадок ГТО и новых объектов. Такие инвестиции окупаются ростом вовлеченности жителей в спорт. Нужно продолжать поддержку тренеров на селе, это база для будущих чемпионов. Региональные традиции усиливают эффект от программ".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Заседание завершилось наградами: золотые знаки ГТО спортсменам, сертификаты муниципалитетам. Площадки ГТО укрепят базу. Республика держит лидерство в спорте.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

