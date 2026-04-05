Зелёный лидер падения: популярный овощ из салатника резко подешевел на прилавках Башкирии

В период с 23 по 30 марта текущего года в Республике Башкортостан зафиксировано снижение розничных цен на восемь позиций из перечня социально значимых товаров. Соответствующая информация опубликована в регулярном мониторинге Башстата. В то время как некоторые продукты стали доступнее для покупателей, стоимость ряда других товаров первой необходимости в магазинах региона показала положительную динамику. Статистические данные охватывают средние показатели по торговым точкам республики за указанный семидневный отрезок.

Что стало доступнее

Лидером по темпам снижения цены на минувшей неделе стали свежие огурцы. Килограмм этого овоща подешевел на 6,2%, до средней отметки в 192,54 рубля. Корректировка цен в меньшую сторону также коснулась других представителей овощного сектора.

Отметка стоимости картофеля опустилась на 2,11%, достигнув 40,05 рубля в пересчете за килограмм. Белокочанная капуста показала снижение на 1,74%, остановившись на уровне 35,26 рубля за единицу веса.

В список продуктов, покупка которых стала требовать меньше средств, также вошли яблоки за 152,18 рубля, упаковка ультрапастеризованного молока по цене 96,79 рубля и бананы, подешевевшие до 152,24 рубля. Дополнительно зафиксировано уменьшение цен на шлифованный рис и мясо курицы, которые теперь стоят 99,3 и 215,09 рубля соответственно.

Рост стоимости товаров

Несмотря на общую тенденцию к снижению цен по ряду позиций, пять продуктов из потребительской корзины, напротив, продемонстрировали подорожание. Максимальный рост зафиксирован для сахарного песка, который прибавил 2,48% и достиг средней цены в 63,08 рубля за килограмм.

Поваренная соль стала дороже на 2,22%, теперь покупатели платят за нее 13,47 рубля. Также в числе товаров с восходящим ценовым трендом оказались морковь, маргарин и пшеничная мука — их стоимость увеличилась в диапазоне от 0,81% до 1,65%.

Данные изменения отражают текущую рыночную активность в продовольственном сегменте региона. Потребители могут наблюдать разнонаправленные колебания стоимости продуктов, что является стандартным процессом для недельного цикла розничной торговли.

Мнение эксперта

"Динамика цен на продовольствие напрямую зависит от сезонности поставок и логистических цепочек внутри региона. Незначительные колебания стоимости социально значимых товаров являются типичным индикатором состояния локального рынка. Муниципальным властям необходимо учитывать подобные изменения при планировании работы ярмарочных площадок. Мониторинг позволяет вовремя замечать отклонения и содействовать обеспечению стабильности поставок для населения". Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова