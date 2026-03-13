Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:27

Миллиарды возвращаются домой: башкирские приставы установили исторический рекорд по сбору долгов

В Уфе прошло расширенное заседание коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. Участники подвели итоги работы за 2025 год и наметили планы на 2026-й. Руководитель ведомства Ильнур Махмутов сообщил о рекордных 24 миллиардах рублей, взысканных приставами. В консолидированный бюджет направили свыше 3,5 миллиарда, включая 1,91 миллиарда исполнительского сбора. Еще 2,3 миллиарда ушли на нужды несовершеннолетних детей — на 620 миллионов больше, чем годом ранее. На реализацию арестованного имущества передали активы на 4,6 миллиарда.

Участники коллегии и доклад руководителя

Заседание собрало представителей Центрального аппарата ФССП России. Приехали Елена Прокаева, глава контрольно-ревизионного управления, и Максим Евграфов из финансово-экономического. Руководители территориальных органов власти тоже участвовали, как и члены Общественного совета при главном управлении. Начальники подразделений дополнили состав.

Ильнур Махмутов, генерал-майор внутренней службы, выступил с главным докладом. Он рассказал, как в 2025 году приставы сосредоточились на федеральных задачах. Усилия шли по линии законодательства, поручений ФССП и Минюста. Ведомство решало повседневные вопросы исполнения.

Махмутов отметил запуск программы для подготовки кадров. Она готовит руководителей на вышестоящие посты. Такие шаги укрепляют внутренние резервы службы. Башкирские приставы теперь лучше оснащены для роста.

"Взыскание долгов напрямую влияет на стабильность регионов. Рекордные 24 миллиарда рублей показывают, что приставы Башкортостана работают эффективно. Это помогает бюджету и защищает права детей. В 2026-м важно сохранить темпы, усиливая контроль за законностью. Такие итоги мотивируют другие территории."

управленец муниципального уровня Андрей Власов

Рекордные показатели взыскания

Общая сумма взысканий достигла 24 миллиардов рублей — максимум за всю историю службы в республике. Приставы-исполнители работали на пределе. Этот результат бьет все предыдущие рекорды. Деньги реально дошли до получателей.

В бюджет страны перечислили больше 3,5 миллиарда. Из них 1,91 миллиарда — это исполнительский сбор, тоже рекорд. Такие поступления поддерживают казну. Приставы обеспечили стабильный поток.

На нужды детей собрали 2,3 миллиарда — рост на 620 миллионов по сравнению с 2024-м. Арестованное имущество на 4,6 миллиарда ушло на торги. Эти средства пойдут по назначению. Работа приставов напрямую помогает семьям.

Задачи на следующий год и награды

Ильнур Махмутов обозначил приоритеты на 2026 год. Главное — полная законность в действиях каждого сотрудника. От этого зависят все направления работы. Задачи расписали по каждому участку.

Коллегия завершилась награждениями. Лучших приставов отметили за итоги 2025-го. Торжественная часть подняла настроение. Сотрудники получили заслуженные награды.

Подведение итогов мотивирует на новые дела. Башкортостанские приставы готовы к вызовам. Работа продолжается без пауз. Республика видит плоды усилий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

