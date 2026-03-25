автосалон
автосалон
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:17

Кошельки открылись шире обычного: Башкирия стремительно догоняет столицу по автокредитам

Башкортостан занял шестое место в общероссийском рейтинге по объему автокредитования по итогам февраля 2026 года. Согласно статистике Объединенного Кредитного Бюро, жители республики оформили 2,8 тысячи займов на покупку транспортных средств, при этом общая сумма финансовых обязательств достигла 3,91 миллиарда рублей. Данный показатель демонстрирует заметный рост активности: по сравнению с январскими данными количество выданных кредитов увеличилось на 12 процентов, а их совокупная денежная масса выросла на 14 процентов.

Финансовые показатели региона

Жители Башкирии в феврале в среднем оформляли автокредиты на сумму 1,39 миллиона рублей. Это значение оказалось несколько ниже среднего показателя по всей России, который зафиксирован на отметке 1,5 миллиона рублей. Срок возврата заемных средств остался неизменным в сравнении с предыдущим периодом и составил в среднем 75 месяцев.

Подобная динамика отражает изменение потребительского поведения после январского спада активности. Эксперты отмечают, что несмотря на сохранение жестких условий кредитования, спрос со стороны покупателей машин остается устойчивым. Рост объемов финансирования напрямую коррелирует с увеличением интереса граждан к обновлению автопарка.

"Региональное развитие напрямую зависит от доступности финансовых инструментов. Рост объемов кредитования в Башкортостане свидетельствует о высокой адаптивности местного рынка к текущим макроэкономическим условиям. Важно поддерживать баланс между интересами банковского сектора и платежеспособностью муниципальных жителей. Мы наблюдаем стабильный интерес к качественному обновлению транспортной инфраструктуры на личном уровне".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Место Башкортостана в стране

Республика уверенно вошла в десятку лидеров, закрепившись на шестой позиции среди всех субъектов Российской Федерации. Впереди Башкортостана традиционно расположились крупнейшие финансовые центры, включая Москву с объемом выдач 11,29 миллиарда рублей и Московскую область, где показатель достиг 9,71 миллиарда рублей.

В список ведущих регионов также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Замыкающая шестерку Башкирия демонстрирует существенные показатели, сопоставимые по темпам роста с общероссийскими. Опережение позиции региона стало возможным благодаря активности как местных покупателей, так и банковских организаций, работающих на данной территории.

Общероссийская динамика авторынка

Масштабы национального рынка автокредитования в феврале составили 74,86 тысячи выданных займов на общую сумму 115,80 миллиарда рублей. В сравнении с январем зафиксирован общероссийский рост количества сделок на 16 процентов. При этом общий объем предоставленных кредитных средств увеличился на 19 процентов.

Структура спроса на транспортные средства показывает смещение приоритетов в сторону новых автомобилей. Так, 66 процентов всех оформленных кредитов пришлось именно на машины без пробега, что в денежном выражении составляет 69 процентов от общего объема выдач. Темпы восстановления рынка остаются умеренными, что обусловлено влиянием высокой процентной ставки и ужесточением требований к заемщикам со стороны регулятора.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

