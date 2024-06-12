Местного жителя Башкирии побили в ночном клубе. О произошедшем пишет Telegram-канал "Честный Репортаж".

В клубе под названием "Ретро", который находится на улице Айская в Башкортостане, произошёл инцидент, центральным участником которого стал мужчина, служивший на территории боевых действий. Заведение решили посетить два брата, один из которых отмечал завершение контракта и одновременно своё день рождения. Именно их впоследствии и изобьют.

Как сообщают пострадавшие, они пришли повеселиться в клуб, отдохнуть и просто вместе провести день. Идиллию прервали сотрудники заведения. Как оказалось, местным охранникам стало не по нраву то, как танцуют братья. Изначально всё обошлось небольшими предупреждениями, после чего работники набросились на мужчин и начали дубасить их.

После непродолжительной драки внутри заведения братьев вытащили на улицу, где продолжили наносить им удары. На видео, размещённом Telegram-каналом, можно наблюдать, как разгорается конфликтная ситуация в клубе, после чего драка перешла на улицу. Один мужчина падает на землю и перестаёт шевелиться, после чего неизвестный человек помог ему встать.

Впоследствии у пострадавших была обнаружена лёгкая форма черепно-мозговой травмы с кратковременной потерей сознания. Помимо этого, на их теле найдены многочисленные раны от побоев и ушибы. На данный момент их дело уже передано в правоохранительные органы.

Фото: Flickr / Scott Sandars (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)