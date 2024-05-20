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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:17

Три медведя в Башкирии напали на бегуна

Во время пробежки молодой человек был ааткован дикими животными

Мир

Дотком: Британия не избежит столкновения с РФ из-за Украины

Дотком: Британия не избежит столкновения с РФ из-за Украины

Великобритания не сможет избежать прямого конфликта с Россией, если украинские силы используют британские ракеты для ударов по территории России, утверждает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсетях.

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Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Глава Сирии Башар Асад направил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана.

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Общество

"Газета.Ру": средняя стоимость долгосрочной аренды квартир увеличилась на 20%

В России средняя цена долгосрочной аренды квартир увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув 30 тысяч рублей за май 2024 года.

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"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых

Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.

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Новости