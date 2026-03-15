Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Касса
© unsplash.com by Simon Kadula is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:29

Инвестиции больше не боятся кредитов: Башкирия нашла способ заманить деньги в обход банков

Башкирия по итогам 2025 года достигла исторически высокого показателя по притоку вложений в основной капитал, который достиг отметки в 852,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах прирост составил 1,7% относительно данных за 2024 год, что зафиксировано в статистике Росстата. В то же время общероссийская динамика продемонстрировала спад на 2,3%, а совокупный показатель по Приволжскому федеральному округу сократился на 1,8%. Регион продолжает удерживать вторую строчку в окружном рейтинге, уступая лишь Татарстану.

Региональные показатели в контексте округа

Общая сумма инвестиций в экономику всех субъектов Приволжского округа составила 6,2 триллиона рублей. Статистика свидетельствует о неоднородности процессов: рост капитальных вложений произошел лишь в шести регионах из четырнадцати. Лидерство по темпам прироста удерживает Марий Эл с результатом 12,8%, тогда как минимальное увеличение зафиксировано в Оренбургской области.

На противоположном полюсе оказались Пензенская, Нижегородская и Кировская области, где Росстат констатировал наиболее ощутимое сокращение объемов вложений — до 11% в пензенском секторе. Эти данные подчеркивают сложность текущего периода для многих промышленных центров округа.

Внутри регионального топ-списка Башкирия сохраняет позиции вслед за Татарстаном, чей объем инвестиций составил 1,7 трлн рублей. На третьем месте располагается Нижегородская область с показателем в 742,8 млрд рублей, замыкая тройку ключевых участников инвестиционного процесса в макрорегионе.

Слагаемые инвестиционного успеха

Способность региона привлекать капитал в условиях жестких финансовых ограничений требует комплексного подхода к администрированию. Текущая макроэкономическая модель характеризуется высокой ключевой ставкой и ограниченным доступом к банковскому кредитованию, что делает успех Башкирии значимым кейсом для изучения системы регионального управления.

"В условиях высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к дешевым кредитам и внешних ограничений это в первую очередь указывает на то, что республика действительно сумела создать и поддерживать привлекательную среду для инвесторов. Такой рост также отражает доверие инвесторов к долгосрочным перспективам Башкирии. На фоне того, что в целом по ПФО инвестиции снизились на 1,8%, а в ряде регионов падение было более заметным, башкирский результат качественно выделяет республику. И он демонстрирует, что даже в непростой макроэкономической обстановке с высокой стоимостью заимствований можно привлекать капитал, если есть четкая стратегия, политическая стабильность и готовность власти быстро решать вопросы бизнеса".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Подобный результат подтверждает, что административный ресурс сегодня направлен на создание институциональной подушки безопасности. Удержание стабильности при одновременном росте инвестиционной активности требует не просто наличия налоговых преференций, но и отлаженного механизма взаимодействия между государством и крупным бизнесом.

Растущая конкуренция между субъектами федерации трансформирует подходы к привлечению капитала. Сейчас недостаточно предлагать разовые льготы, поскольку инвесторы ориентируются на качество сопровождения проектов — от начальной стадии проектирования до момента полноценного запуска мощностей.

На общероссийском уровне ситуация выглядит более сдержанной: общие инвестиции по стране за год достигли 42,6 трлн рублей, продемонстрировав снижение на 2,3%. В этом смысле республика демонстрирует аномальную для рыночных условий устойчивость, обеспечивая непрерывность притока средств.

Для сравнения, в 2024 году Башкирия уже фиксировала рекорд, тогда рост составлял 9,7% при номинальных 783,8 млрд рублей. Сохранение этой динамики второй год подряд закрепляет за регионом статус одной из наиболее адаптивных площадок в стране, способных функционировать в условиях переменчивой экономической среды.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet