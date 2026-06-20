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Многоэтажный дом
Многоэтажный дом
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 17:08

Хватит кормить управляющую компанию: подвальное помещение — золотая жила, которая простаивает зря

В доме пахнет сыростью ровно до тех пор, пока кто-то "временно" ставит в подвал коробки и мешки. Потом появляется гул от труб, сыреют стены, в углах прячется плесень, а УК разводит руками: "Это общее имущество". В таких историях обычно не хватает одного — понимания, кому принадлежит подвал, кто туда вообще имеет право заходить и что можно размещать законно. Разобраться помогает простая логика: подвал в многоквартирном доме чаще всего обслуживает инженерные системы, а значит требования к содержанию там жёсткие. И решения собственников тоже не "по настроению" — они принимаются голосами и с учётом ограничений.

"Подвальные помещения должны быть сухими, иметь освещение и вентиляцию. Управляющая компания обязана следить, чтобы в них поддерживались параметры, которые не дают выпадать конденсату, и чтобы не было захламления, мешающего доступу к инженерным системам".

Артём Кожин

Что считается подвалом

Подвал в многоквартирном доме — это помещение ниже уровня земли более чем на половину своей высоты. Подземный этаж при этом считается подвальным помещением, то есть формально классификация не зависит от того, "видно ли снаружи".

Из-за путаницы жильцы часто спорят, где заканчивается подвал и начинается техническое пространство. Цокольный этаж заглублён в землю меньше чем на половину высоты, обычно частично виден снаружи и чаще всего имеет окна. Техническое подполье — это небольшое пространство под первым этажом высотой до 1,8 метра, рассчитанное только на доступ к коммуникациям.

В подвалах обычно стоят трубы отопления и водоснабжения, распределительный щит, бойлерная, основание шахты лифта и другие элементы инженерной инфраструктуры. Поэтому доступ жильцов туда ограничивают — не из вредности, а ради безопасности и сохранности оборудования.

При проектировании в некоторых новых домах подвальные помещения делают так, чтобы оставалось место под кладовые, колясочные или сдачу части площадей в аренду. Но это не отменяет общих требований к режиму помещения: сухость, вентиляция, освещение и контроль за рисками.

Чаще всего подземные помещения МКД относятся к общему имуществу дома. Если в подвале размещены инженерные системы, которые обслуживают квартиры, то помещение становится частью общего имущества на правах общей долевой собственности (ст. 36 ЖК РФ). В таком случае отдельный владелец квартиры не может "отделить свою долю" и забрать подвал под личные нужды.

При этом собственники вправе распорядиться подвальным помещением в рамках закона, если это согласовано общим собранием. Варианты решения — передать помещение в пользование бизнесу или частным лицам (например, сдать в аренду), определить порядок пользования под кладовые или использование как технический этаж, а также выполнить ремонт и установить дополнительное оборудование. За принятие такого решения должны проголосовать не менее 2/3 владельцев помещений в доме.

С муниципальными и государственными домами картина другая: если МКД — собственность государства или муниципалитета, а жильцы живут по договору соцнайма, подвал принадлежит собственнику здания. Тогда жильцы не могут самостоятельно сдавать помещения в аренду или устраивать там кладовые — это делает владелец здания.

Отдельный случай — подвалы, организованные как убежища гражданской обороны. Такие помещения могут находиться у государства, и порядок их использования привязан к назначению, а не к бытовым потребностям.

Кто может заходить и как устроен доступ

Если подвал используется только как техническое помещение, где расположены инженерные коммуникации, то двери должны быть закрыты на замок. Ключи обычно хранят у диспетчера и выдаются под расписку.

Спускаться в подвал вправе только работники коммунальных и аварийных служб, когда им нужно обслуживать коммуникации или устранять аварии. Если ситуация не экстренная, им требуется разрешение управляющей компании. При угрозе жизни или здоровью допускается спуск без предварительного согласования, но затем об этом обязательно сообщают в УК.

Собственники квартир получают доступ, если на общем собрании приняли решение организовать помещения общего пользования в подвале. То есть доступ привязывают к согласованному назначению и порядку пользования, а не к личным просьбам "дайте ключ, пожалуйста".

Практически это означает: чем больше в подвале людей и задач, тем важнее соблюдение режима хранения и безопасности, потому что любой спор заканчивается вопросом — кто и на каком основании использует площадь.

Что можно размещать и что запрещено

В подвальных помещениях допустимы технические помещения для оборудования, кладовки для хранения инвентаря, служебные помещения коммунальных служб. Также возможно размещение коммерческих форматов вроде магазина, пункта выдачи, сервисного центра, кафе или ресторана, офиса, тренажёрного зала для взрослых — но только при соблюдении ограничений и при согласованном использовании.

Категорически запрещено устраивать жилые помещения и квартиры в подвале. Также нельзя открывать прачечные, медицинские центры, любые детские организации, кальянные, хостелы и производственные цеха — это отдельные ограничения по назначению помещений.

Под запретом остаются и опасные сценарии: горючие материалы и взрывоопасные вещества хранить в подвале нельзя. Плюс нельзя загромождать доступ к инженерным системам и проводить перепланировку без разрешения.

Если в подвале повышается влажность, появляется риск конденсата и сырости — а значит, правила по содержанию становятся не формальностью. Подвальные помещения должны проветриваться, в них нужен режим температуры и влажности, который не даёт выпадать конденсату, и должны приниматься меры, чтобы не было грызунов и домашних животных (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170). Температура воздуха в неотапливаемом подвале — минимум +5 ℃, влажность — до 65%, а выключатели освещения обязаны быть у входа.

За содержание и ремонт отвечает УК

Ответственность за содержание общих помещений в доме несёт ТСЖ или управляющая компания, с которой заключён договор управления МКД (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ). УК должна держать подвалы в рабочем состоянии: сухость, чистота, освещение и вентиляция, соответствие противопожарным нормам.

Расходы на обслуживание подвала включаются в платежи за содержание и ремонт общего имущества, которые вносят собственники квартир. Если подвал используют как объект гражданской обороны или бомбоубежище, содержание и ремонт остаются в обязанности УК, но оплату должен производить собственник такого объекта (например, Росимущество).

Чтобы подвал не превращался в склад "на потом", УК контролирует соблюдение санитарных требований и санитарно-технического режима. Например, запрещено захламлять подвал, допускать его затопление и хранить опасные химические вещества, загрязняющие воздух (СанПиН 2.1.3684-21).

Порядок работ по факту всегда упирается в документы и договор управления. Поэтому если жильцы хотят кладовые, аренду или тренажёрный зал, им нужно сначала пройти через решение общего собрания и уже потом организовывать использование помещения без нарушения запретов.

"Когда подвал используют не по техническому назначению, начинать надо с режима помещения: сухость, вентиляция и доступ к коммуникациям. Даже если пространство кажется "свободным”, его нельзя забивать так, чтобы перекрывать инженерные системы, а перепланировку без согласований затевать нельзя".

Елена Маркова

FAQ

Вопрос? Подвал в нашем доме можно сдать в аренду под склад, если никто не против?

Ответ: сдать можно только по решению общего собрания собственников. Голосов должно быть не меньше 2/3, и при этом важно, чтобы использование не нарушало ограничения по назначению и безопасности.

Вопрос? Имеет ли право УК просто "выделить” кому-то кладовую в подвале без собрания?

Ответ: если подвал относится к общему имуществу и речь об изменении порядка пользования, решение нужно через общее собрание собственников.

Вопрос? Можно ли разместить в подвале жилую комнату?

Ответ: нет. Устраивать жилые помещения и квартиры в подвале запрещено.

Вопрос? Кто отвечает за влажность, проветривание и состояние подвала?

Ответ: за содержание общего имущества отвечает ТСЖ или УК по договору управления. Они обязаны следить за сухостью, освещением, вентиляцией и соблюдением противопожарных и санитарных требований.

Проверено экспертом: строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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