Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Метаболизм
Метаболизм
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:52

Метаболизм замедляется после 60 — вес растёт даже при прежнем рационе: причина оказалась неожиданной

Метаболизм влияет на вес, уровень энергии и общее самочувствие, но вокруг него до сих пор много мифов. Даже в состоянии покоя организм продолжает активно расходовать калории, обеспечивая работу сердца, дыхание и восстановление клеток. Именно этот фоновый расход энергии во многом определяет, как мы набираем или теряем вес. Об этом сообщает Femina.

Что такое основной обмен веществ

Основной обмен веществ — это количество энергии, которое тело тратит в состоянии покоя для поддержания жизненно важных функций. Речь идёт о дыхании, кровообращении, регуляции температуры, работе внутренних органов и обновлении тканей. Даже во сне организм продолжает сжигать калории, и этот процесс не прекращается ни на минуту.

К этому базовому уровню добавляется энергия, которую мы расходуем в течение дня на движение, работу и физическую активность. В результате общий суточный расход складывается из двух компонентов: фона и активности. Именно поэтому два человека с одинаковым весом могут иметь разную потребность в калориях.

Почему люди расходуют энергию по-разному

Одни могут есть практически всё и не поправляться, другим же приходится тщательно следить за рационом. Разница часто связана с особенностями обмена веществ.

"У некоторых людей основной обмен выше. Ежедневно они расходуют много энергии и с меньшей вероятностью набирают вес, даже если едят много или часто", — говорит спортивный диетолог Лаура Мартинес.

У других ситуация противоположная:

"Эти люди сжигают мало калорий, чтобы обеспечить все свои жизненно важные функции. Таким образом, они, как правило, легче накапливают излишки в виде жира и, следовательно, толстеют", — отмечает специалист.

Генетика играет заметную роль.

"Исследования показывают различия в расходе энергии в состоянии покоя на 500 ккал от семьи к семье — это много", — отмечает доктор физиологии Джоффри Золл из Страсбургского университета.

При этом пол сам по себе не является решающим фактором. При одинаковой мышечной массе показатели у мужчин и женщин сопоставимы. Значение имеет именно количество мышц: они расходуют больше энергии, чем жировая ткань.

Возраст, гормоны и образ жизни

С возрастом основной обмен постепенно снижается. Исследование с участием почти 6500 человек, опубликованное в журнале Science в 2021 году, показало: после 60 лет метаболизм замедляется примерно на 0,7% в год. Это естественный процесс, связанный прежде всего с уменьшением мышечной массы.

"Это снижение, наблюдаемое как у мужчин, так и у женщин, в основном связано с физиологическим истощением мышечной массы, часто усиливающимся из-за меньшей физической активности", — объясняет Мартинес.

В период менопаузы гормональные изменения дополнительно влияют на распределение жировой ткани и состояние мышц. Подробнее о том, как менопауза меняет мозг и организм в целом, рассказывают специалисты, подчёркивая важность движения и питания в этот период.

Как поддержать метаболизм естественным способом

Ключевую роль играет сохранение и наращивание мышечной массы.

"Мышцы расходуют больше калорий, чем жировая ткань, даже в состоянии покоя и после тренировки", — советует Джоффри Золл.

Практика может включать:

  1. Силовые упражнения 3-4 раза в неделю по 20-40 минут.

  2. Использование собственного веса или гантелей.

  3. Дополнение программы умеренными кардионагрузками.

Исследования показывают, что силовые тренировки способны улучшать чувствительность к инсулину и поддерживать обмен веществ активным даже вне тренировок. Это особенно важно при возрастных изменениях и склонности к набору веса.

Не менее значим рацион.

"Организм, который больше не получает достаточного количества питательных веществ, переходит в режим выживания и замедляет свой основной обмен веществ, чтобы не расходовать слишком много калорий", — предупреждает Лаура Мартинес.

Жёсткие диеты могут снижать мышечную массу, что дополнительно тормозит метаболизм. Гораздо эффективнее долгосрочный сбалансированный подход: достаточное количество белка (не менее 0,8-1 г на килограмм массы тела), овощи, цельнозерновые продукты и умеренность в сахарах и насыщенных жирах.

Стресс и нехватка сна также отражаются на обмене веществ. Повышенный уровень кортизола способен замедлять процессы восстановления, а хронический недосып влияет на гормоны аппетита.

В последние годы активно продвигаются добавки, которые обещают "ускорить" метаболизм. Однако убедительных доказательств их выраженного эффекта немного, поэтому специалисты рекомендуют делать ставку на движение, полноценный сон и устойчивые пищевые привычки.

В итоге основной обмен — это не фиксированная величина, а динамичный показатель, зависящий от мышечной массы, возраста, гормонального фона и образа жизни. Поддерживая активность и заботясь о питании, можно естественным образом сохранить энергетический баланс и снизить риск набора лишнего веса без крайних мер.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ваниль дружит с сандалом, а цитрус с удом рушат баланс: тренд наслаивания духов таит ловушки сегодня в 10:12

Наслаивание ароматов стало трендом среди миллениалов и поколения Z. Какие сочетания работают, а какие могут испортить даже дорогой парфюм.

Читать полностью » Самолёт, корабль или авто — всё равно штормит: средства, которые спасают от укачивания в пути сегодня в 8:46

Укачивание — не просто реакция на дорогу. Врач объяснила, почему сладости и вода не помогают и какие методы действительно работают.

Читать полностью » Светлые волосы Памелы Андерсон производят фурор — один нюанс в уходе решает всё сегодня в 5:54

Памела Андерсон делится секретами ухода за платиновым блондом в преддверии свадьбы своего сына.

Читать полностью » Тревога выходит из тени: симптомы, которые превращают обычный стресс в опасное расстройство вчера в 21:30

Тревога может быть защитной реакцией, но иногда она становится опасным сигналом. Как распознать момент, когда стресс превращается в расстройство.

Читать полностью » Кефир с клетчаткой снижает воспаление сильнее омега-3 — исследование удивило результатами вчера в 15:59

Долгое время омега-3 считалась эталоном в борьбе с внутренними воспалениями, но британские ученые обнаружили дуэт продуктов, который действует в разы мощнее.

Читать полностью » Агрессивные формулы уходят в прошлое — кожа требует стратегической профилактики вчера в 15:02

Мир бьюти-индустрии отказывается от агрессивных методов. На смену мгновенному лифтингу пришла концепция «кожи долговечности», меняющая структуру тканей изнутри.

Читать полностью » Ароматы с попкорном и маршмэллоу создают чувство уюта — взрослые выбирают вчера в 12:07

Ученые и парфюмеры нашли способ мгновенного возвращения в состояние покоя. Секрет кроется в специфических молекулах, которые имитируют запахи талька, печенья и сахарной ваты.

Читать полностью » Пока одни ждут таблетку от старения, другие выбирают движение: мозг отвечает неожиданным эффектом вчера в 11:32

Год аэробных тренировок связан со снижением биологического возраста мозга по данным МРТ и может повлиять на риски когнитивных нарушений в будущем.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Отказ от углеводов сыграл злую шутку — риск болезней сердца вырос на 14%: всё дело в одной детали
Наука
Пока формируется звезда, планеты получают шанс: в холодном облаке нашли основу жизни
Спорт и фитнес
После 60 ноги теряют устойчивость — это упражнение укрепляет бёдра без нагрузки на колени
Авто и мото
BYD готовит батарею на 10 000 циклов — электромобили могут служить более 20 лет
Туризм
Аббатство Джерпойнт в Ирландии затмевает Скалу Кашел — резьба XIII века поражает с первого взгляда
Еда
Заменила один ингредиент в тосте с авокадо — вкус стал глубже и ярче: теперь готовлю только так
Питомцы
Кошка смотрит в глаза и тихо пищит: этот звук часто означает больше, чем обычное требование еды
Наука
Лёд треснул — и выпустил древний штамм: бактерия из пещеры подавляет супербактерии и угрожает медицине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet