В Москве задержан участник нападения банды чеченского террориста Шамиля Басаева на Будённовск Ставропольского края в 1995 году, сообщают Следственный комитет РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
56-летнего Хамзата Зоева задержали по месту временного проживания в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья и доставили к следователям ГСУ СК по СКФО. По информации Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в июне 1995 года он добровольно вступил в банду Басаева и 14 июня вместе с другими боевиками участвовал в нападении на Будённовск. В результате нападения погибли 129 человек, 317 получили ранения, 1586 были захвачены в заложники. Были также уничтожены и повреждены 198 автомобилей, Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации и 107 частных домовладений.
Зоев заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Ессентукский городской суд избрал ему меру пресечения. В ЦОС отметили, что доказательная база его участия в преступлении была сформирована.
Следователи при поддержке сотрудников МВД и ФСБ продолжают устанавливать участников нападения, скрывающихся от правоохранительных органов, сообщили в СК.
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Фото: exhibition. ipvnews.org/Наталья Медведева (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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