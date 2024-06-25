Заразившийся ботулизмом российский актёр Алексей Бардуков выздоровел. Звезду сериалов "Диверсант", "Мосгаз" и "Перевал Дятлова" выписали из больницы спустя 8 дней, собщает Shot.

Ранее актёр отравился салатом с ядовитой фасолью из службы доставки и был госпитализирован.

Родственник актёра сообщил Shot, что у Бардукова исчезли симптомы ботулизма, сейчас он чувствует себя хорошо и намерен вернуться к работе в ближайшее время.