Заразившийся ботулизмом российский актёр Алексей Бардуков выздоровел. Звезду сериалов "Диверсант", "Мосгаз" и "Перевал Дятлова" выписали из больницы спустя 8 дней, собщает Shot.
Ранее актёр отравился салатом с ядовитой фасолью из службы доставки и был госпитализирован.
Родственник актёра сообщил Shot, что у Бардукова исчезли симптомы ботулизма, сейчас он чувствует себя хорошо и намерен вернуться к работе в ближайшее время.
Орбан заявил о риске присоединения Украины, в которой ведутся боевые действия
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз начнутся в Люксембурге. По мнению Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, процесс, касающийся Киева, является политически мотивированным, и Брюсселю следует изучить последствия присоединения страны, в которой ведутся боевые действия.
Tribune: первый визит после переизбрания глава кабмина Индии совершит в Москву
Свой первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит в российскую столицу, сообщает издание Tribune.
Московские учёные создали первый в России фантом для МРТ плода
Российские учёные создали первый в стране фантом - изделие из силиконоподобной субстанции, имитирующее человеческие органы, ткани и части тела. О нововведении информировала СМИ заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Polymetal планирует уйти с Мосбиржи 30 сентября
Компания Solidcore Resources (ранее известная как Polymetal) заявила о намерении делистинга акций на Московской бирже.