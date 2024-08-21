ФК "Барселона" показала проект обновленного "Камп Ноу"

В футбольном клубе "Барселона" рассказали о проекте обновлённого стадиона "Камп Ноу".
Вокруг него сделают большую зеленую зону, а на крыше будут установлены солнечные панели.
Кроме того, испанский клуб сохранил оригинальную архитектуру арены.
Работы по обновлению стадиона "Камп Ноу" закончатся в 2025-м году.
Напомним, что с момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежал испанскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, однако уже тогда его называли "Камп Ноу".
Фото: commons. wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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