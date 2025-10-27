Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:10

Новички сдаются на втором месяце — вот что скрывает методика BarBrothers

Тренеры BarBrothers назвали взрывные подтягивания и отжимания основой развития силы

Начало пути в воркауте часто пугает количеством информации: в сети сотни программ, обещающих быстрые результаты. Но новичкам важнее не гнаться за сложными схемами, а заложить прочный фундамент силы, выносливости и правильной техники. Именно для этого команда BarBrothers создала шестимесячный план, который помогает развить тело комплексно и без перегрузок. Эта программа подходит тем, кто готов работать над собой, но хочет двигаться системно и безопасно.

Что нужно уметь до старта

Перед началом цикла важно убедиться, что базовая физическая подготовка достаточна. Если ты способен выполнить хотя бы по пять повторений в каждом из этих упражнений, можно смело приступать:

  • отжимания;

  • подтягивания с подбородком выше перекладины;

  • приседания;

  • отжимания на брусьях.

Если пока не получается, не стоит расстраиваться — можно пройти 100-дневный воркаут, предназначенный специально для новичков. После этого тело будет готово к шестимесячной программе.

Месяц 1. Подготовка и адаптация организма

Первый этап направлен на общую проработку тела. Тренировки проходят трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Главная цель — разогнать организм и укрепить все основные группы мышц: спину, грудь, ноги, руки, пресс и мышцы кора.

Важно поддерживать ритм, не затягивать отдых между упражнениями и не пропускать разминку. Именно сейчас формируются привычки, которые помогут избежать травм в будущем. Первые недели не приносят зрелищных результатов, но происходит скрытая адаптация — мышцы и суставы учатся выдерживать нагрузку.

Месяц 2. Развитие силы верхней части тела

Вторая фаза называется "Let's Go" и акцентируется на плечевом поясе, спине и трицепсе. Тренировки проходят трижды в неделю: дважды выполняется "Let's Go", а одна — общая. В этот период развивается "тянущая" и "толкающая" сила, без которой невозможно продвинуться к сложным элементам калистеники.

Регулярность и правильная техника важнее, чем вес или количество подходов. Уже к концу месяца тело станет сильнее, а упражнения — стабильнее.

Месяц 3. Переход к интенсивным нагрузкам

На этом этапе программа объединяет оба типа тренировок — общие и "Let's Go". Количество нагрузок увеличивается, а упражнения выполняются в более динамичном темпе. Тело должно быть готово к следующему уровню — выходам силой. Ошибки в технике сейчас особенно нежелательны: неверные движения приведут к застою или травмам.

Месяц 4. "Охота за выходом силой"

Самый сложный и ответственный этап. Задача — развить силу и координацию, необходимые для выхода силой на две руки. Тренировки проходят трижды в неделю: две из них включают работу над выходом силой, третья совмещается с упражнениями без турника или тренировкой корпуса.

Этот месяц требует настойчивости. Иногда прогресс кажется минимальным, но именно постоянство делает результат. На этом этапе важно не сдаваться и сохранять концентрацию на технике.

Месяц 5. Отработка чистого выхода силой

К пятому месяцу тело уже достаточно подготовлено, чтобы выполнять базовые движения без трудностей. Теперь акцент смещается на выход силой. Используются специальные подводящие упражнения:

  1. Взрывные подтягивания — 10 повторений.

  2. Подтягивания нижним хватом — 5 повторений.

  3. Запрыгивание в упор с медленным спуском — 5 повторений.

Выполнив три подхода, переходят к основной тренировке. Если усталость слишком велика, можно заменить день на работу с ногами или общую тренировку. Главное — не терять цель: освоение первого выхода силой на две руки.

Месяц 6. Проверка уровня — норматив BarBrothers

Финальный этап — испытание. За 3 минуты нужно выполнить:

  • 4 выхода силой на две;

  • 15 отжиманий на брусьях;

  • 20 классических отжиманий;

  • 10 приседаний с выпрыгиванием;

  • 10 подъёмов ног в уголок;

  • снова 4 выхода силой на две.

Это своеобразный экзамен, показывающий, насколько тело окрепло за полгода. Даже если норматив не выполнен полностью, повтор программы позволит улучшить результат.

Советы шаг за шагом

  • Перед каждой тренировкой — 10 минут разминки и суставной гимнастики.

  • Следи за питанием: организму нужны белки, сложные углеводы и вода.

  • Фиксируй прогресс — записывай количество подходов и повторов.

  • Работай над гибкостью плеч и запястий, это поможет освоить выходы силой.

  • Сон не менее 7 часов — обязательное условие восстановления.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пропуск разминки перед тренировкой.
  • Последствие: повышенный риск растяжений и боли в плечах.
  • Альтернатива: короткая, но качественная разминка — вращения суставов, махи, лёгкая растяжка.
  • Ошибка: стремление к максимуму без контроля техники.
  • Последствие: неправильное движение закрепляется и мешает прогрессу.
  • Альтернатива: видеоанализ своих тренировок или занятия с тренером.
  • Ошибка: ежедневные тренировки без отдыха.
  • Последствие: перетренированность и упадок сил.
  • Альтернатива: использовать принцип 3+1 (три дня тренировки, один — восстановление).

Мифы и правда

  • Миф: калистеника подходит только молодым.
  • Правда: упражнения с собственным весом можно адаптировать под любой возраст и уровень подготовки.
  • Миф: без дополнительного веса невозможно накачать мышцы.
  • Правда: при достаточной интенсивности и правильной технике масса растёт и от упражнений на турнике.
  • Миф: тренировки BarBrothers слишком сложны для новичков.
  • Правда: программа рассчитана именно на постепенное освоение и безопасное развитие силы.

А что если…

Если нет доступа к турнику, можно использовать перекладину в парке, перекладину для дверного проёма или эспандеры. Главное — не останавливаться. Даже упражнения без оборудования, такие как отжимания, приседания и планка, поддерживают общий тонус.

FAQ

Сколько времени занимает тренировка?
Обычно около 45-60 минут с учётом разминки и заминки.

Можно ли совмещать с бегом или спортзалом?
Да, но важно соблюдать баланс: кардио лучше выполнять в отдельные дни.

Когда появятся первые результаты?
Уже через 4-6 недель улучшится выносливость и сила хвата, а визуальные изменения станут заметны через 2-3 месяца.

Сравнение: BarBrothers и обычный фитнес

Главное отличие воркаута BarBrothers от традиционного фитнеса — в подходе. В классическом зале тренировки проходят с использованием тренажёров и отягощений, а цель — изолированно развить отдельные группы мышц и улучшить внешний вид. В системе BarBrothers всё иначе: тело выступает в роли собственного инструмента. Здесь важна не только сила, но и контроль над движениями, координация и выносливость.

BarBrothers требует минимального оборудования — достаточно турника и брусьев. А результат — функциональная сила, мощная осанка и уверенность в движениях. Если фитнес делает акцент на эстетике, то уличная калистеника развивает тело гармонично, превращая его в единый слаженный механизм.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • подходит новичкам;

  • развивает силу и выносливость без оборудования;

  • улучшает осанку и гибкость.

Минусы:

  • требует самодисциплины;

  • прогресс идёт не мгновенно;

  • нагрузка на суставы при неправильной технике.

Несмотря на трудности, программа BarBrothers остаётся одной из самых эффективных систем для развития тела. Она объединяет принципы последовательности, силы духа и уважения к собственным возможностям. Главное — начать и не останавливаться.

