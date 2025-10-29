Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Собственный вес делает форму как в армии: секрет в этой программе для турников — девушки будут оглядываться

Уличные тренировки BarBoss: упражнения для спины, пресса и ног без оборудования

Лето — лучшее время, чтобы выйти на площадку и вспомнить, что сила и выносливость не зависят от наличия абонемента в зал. Команда BarBoss из Балашихи подготовила серию тренировочных схем на турниках и брусьях, которые помогут развить мышцы, координацию и выдержку. Эти программы рассчитаны на работу с собственным весом и подходят для любого уровня подготовки.

Делай ноги

Тренировка для нижней части тела в стиле BarBoss — это не просто приседания, а настоящий тест на выносливость.

  1. Начните с трёх подходов по 50 приседаний. После каждого отдыхайте по 2 минуты.

  2. Переходите к упражнению "всадник". Держите позу столько, сколько сможете, делая два подхода с двухминутным перерывом.

  3. После короткой паузы повторите "всадника у стены" — упражнение выполняется аналогично первому варианту.

  4. В качестве активного отдыха используйте подъёмы на возвышение — три минуты под музыку помогут расслабить мышцы и восстановить дыхание.

  5. Сделайте по 10 подъёмов на носках на каждой ноге и 20 повторов двумя сразу.

  6. Болгарские приседания — "жёсткая тема", как говорят сами BarBoss. Выполняйте их под ритм трека — так легче выдержать темп.

  7. Завершите тренировку проходкой выпадами: пройдите 100 метров, затем вернитесь обычным шагом и повторите снова.

Эта схема укрепляет квадрицепсы, ягодицы и икры, развивает баланс и даёт мощную нагрузку без дополнительного веса.

Время отжиманий

Тренировка направлена на развитие грудных мышц, плеч и трицепсов. Главное — не терять ритм.

  1. Начните с выхода силой на перекладину и выполните 20 отжиманий.

  2. Спрыгните и переходите к отжиманиям от возвышений разной высоты: 20 повторов от каждого уровня. Сделайте 5 кругов, между ними отдых по минуте.

  3. После пятиминутного отдыха переходите на брусья. Выполните "лесенку" до 20 с шагом в 2 повтора — и не забудьте спуститься обратно.

  4. Следующий раунд — лесенка до 15 с шагом 3 и обратно, затем до 10 с шагом 2.

  5. Сделайте 3 подхода по 100 отжиманий от возвышения, отдыхая между подходами 1-3 минуты.

  6. Завершите вертикальными отжиманиями для проработки плечевого пояса.

Такая программа не только усиливает мышцы груди, но и развивает устойчивость и контроль дыхания.

Больше подтягиваний — Богу подтягиваний

Слоган BarBoss здесь говорит сам за себя. Эта схема полностью посвящена турнику и подтягиваниям разных типов.

  1. Начните с двойной "лесенки" узким прямым хватом до 5 повторов.

  2. Переходите на подтягивания нижним средним хватом с 6 до 10, также в двойной "лесенке".

  3. Выполните серию прямых средних подтягиваний с 5 до 1.

  4. Сделайте два подхода по 20 повторов, два по 15, два по 10 и два по 5 — между подходами не более 2 минут отдыха.

  5. Австралийские подтягивания — 5 подходов по 15 повторов, с паузами в 90 секунд.

  6. Завершите 50 классическими подтягиваниями прямым средним хватом, с короткими 10-секундными паузами.

  7. Без отдыха переходите на 200 вертикальных отжиманий.

Эта программа даёт колоссальную нагрузку на спину, руки и корпус. Она идеально подходит тем, кто хочет увеличить количество подтягиваний и укрепить предплечья.

Больше отжиманий — Богу отжиманий

BarBoss считают, что отжимания — это не просто упражнение, а способ проверить характер.

  1. Выполняйте отжимания в 4 фазах: с 1 до 10 повторов и обратно, перемещаясь в сторону после каждой фазы.

  2. После короткого отдыха сделайте серию подходов — 50, 40, 30, 20 и 10 повторов.

  3. Отжимания от перекладины: 10 подходов по 10 повторений.

  4. На брусьях выполните "лесенку" с 15 до 1 повторения.

  5. Сделайте 5 подходов с максимальным количеством отжиманий.

  6. Без отдыха переходите к 200 вертикальным отжиманиям.

Общее количество повторов в этой программе переваливает за тысячу — отличная проверка на прочность и выносливость.

Просто нижний вис

Схема для развития силы хвата, корпуса и плеч.

  1. Сделайте 10 попыток удержать нижний вис.

  2. После двух минут отдыха выполните 10 подходов по одному подтягиванию в закрытом висе.

  3. Далее переходите к L-подтягиваниям — 10 подходов по 10 повторов.

  4. Из обычного виса переходите в горизонтальное положение, также 10 подходов по 10 повторений.

  5. Завершите подтягиванием коленей к груди, сохраняя по 10 повторов в каждом подходе.

Регулярное выполнение этой схемы помогает укрепить пресс, улучшить осанку и развить контроль тела.

Спина и руки

Для тех, кто хочет мощный верх корпуса, BarBoss предлагают следующую последовательность:

  1. Выход силой — 5 подходов по 8 повторов.

  2. Двойная лесенка в подтягиваниях прямым средним хватом до 10 повторов.

  3. На рукоходе сделайте 2 подхода по 18 подтягиваний и 2 по 9.

  4. Подтягивания на максимум — 5 подходов с отдыхом по 90 секунд.

  5. Завершите австралийскими подтягиваниями, 5 подходов по 15 повторов.

Эта программа развивает спину, бицепсы и плечи, а также улучшает силу хвата — базу для сложных элементов на турнике.

Трицепс MUST DIE!

Финальная часть летней серии — убийственная тренировка для трицепсов.

  1. 5 кругов французских отжиманий: 15 повторов, 15 секунд отдыха, затем 10 и 5 повторов. Между кругами — 2 минуты.

  2. 5 кругов классических отжиманий с сериями 30-20-10 повторений и короткими паузами.

  3. 5 кругов отжиманий на брусьях с тем же принципом (30-20-10 повторов). Можно спрыгивать, но отдых должен быть минимальным — не более 5 секунд.

Такой формат "круг за кругом" заставляет мышцы работать до предела, а с каждым повтором растёт сила и выносливость.

Разновидности тренировок BarBoss

Каждая программа имеет собственный фокус и нагрузку:
"Делай ноги" прокачивает нижнюю часть тела и развивает выносливость.
"Время отжиманий" делает упор на грудь и плечи.
"Больше подтягиваний" концентрируется на спине и руках.
"Больше отжиманий" сочетает силу и координацию.
"Просто нижний вис" направлен на развитие хвата и пресса.
"Спина и руки" укрепляют верх тела и плечевой пояс.
"Трицепс MUST DIE" изолирует и добивает трицепсы.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом программы проведите разминку: вращения суставов, лёгкий бег или прыжки на скакалке.

  2. Следите за техникой — неправильное выполнение упражнений снижает эффективность и может привести к травмам.

  3. Не забывайте про восстановление: качественный сон и питание с достаточным количеством белка ускорят прогресс.

  4. Тренируйтесь на площадках с удобными турниками и брусьями, выбирайте устойчивые возвышения.

  5. Записывайте результаты, чтобы отслеживать динамику и добавлять нагрузку постепенно.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: игнорировать разминку.
Последствие: риск растяжений и болей в мышцах.
Альтернатива: лёгкий бег и суставная гимнастика перед каждым занятием.

Ошибка: чрезмерная нагрузка без отдыха.
Последствие: перетренированность и снижение силы.
Альтернатива: чередуйте тяжёлые и лёгкие дни, делайте паузы в 1-2 дня.

Ошибка: выполнение упражнений без контроля дыхания.
Последствие: головокружение и преждевременная усталость.
Альтернатива: используйте ритм "вдох на опускании — выдох на усилии".

А что если нет турников рядом?

В этом случае можно использовать переносной турник или дверной проём. Многие упражнения, включая отжимания и выпады, легко адаптировать для домашних условий. Главное — сохранять регулярность.

Плюсы и минусы тренировок BarBoss

Плюсы:
Не требуют оборудования, кроме турников и брусьев.
Развивают силу, гибкость и координацию.
Можно выполнять на свежем воздухе.

Минусы:
Высокая нагрузка, не подходит новичкам без подготовки.
Требует самодисциплины и контроля техники.

FAQ

Как часто выполнять тренировки BarBoss?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя дни по типу нагрузок.

Можно ли сочетать с бегом или плаванием?
Да, при условии, что между активностями остаётся хотя бы день отдыха.

Нужен ли инвентарь?
Достаточно площадки с турниками, брусьями и устойчивыми возвышениями.

Мифы и правда

Миф: такие тренировки дают только выносливость, но не силу.
Правда: упражнения с собственным весом развивают и силу, и мышечный рельеф.

Миф: заниматься на турниках можно только летом.
Правда: при подходящей одежде и сухом оборудовании тренироваться можно круглый год.

Миф: новичкам лучше сразу делать максимум.
Правда: нагрузку следует наращивать постепенно, чтобы не получить травму.

3 интересных факта

Команда BarBoss появилась в Балашихе и быстро стала известна по всей России благодаря уличным баттлам.
Их программы часто используют в школах для подготовки к нормативам ГТО.
Тренировки с собственным весом повышают не только силу, но и устойчивость к стрессу.

Исторический контекст

Движение street workout начало набирать популярность в России в 2010-х годах. BarBoss стали одним из первых коллективов, кто систематизировал упражнения и сделал их доступными для массовой аудитории. Их подход — это философия силы, свободы и самодисциплины.

