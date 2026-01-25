Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка приседает со штангой
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 10:32

Боятся — и теряют результат: присед со штангой остаётся самым недооценённым в женском фитнесе

Приседание со штангой задействует ягодицы, бедра, спину и кор — тренеры

Приседание со штангой остаётся одним из самых обсуждаемых и одновременно самых недооценённых упражнений в женском фитнесе. Многие опасаются его из-за сложности и риска ошибок, хотя именно это движение считается базовым для развития силы и формы нижней части тела. При правильной технике присед запускает мощные физиологические процессы и даёт заметный результат. Об этом сообщает издание Shape.

Почему приседание со штангой считается базовым

Присед со штангой задействует сразу несколько крупных мышечных групп — ягодицы, бёдра, мышцы спины и кора. Благодаря этому упражнение развивает не только локальную силу, но и общую устойчивость тела. Специалисты отмечают, что регулярные силовые тренировки приносят пользу здоровью, включая поддержку костной ткани, баланса и позвоночника.

Комплексная нагрузка усиливает гормональный отклик организма и делает тренировку более эффективной даже при умеренных весах. Именно поэтому присед часто используют как основу силовых программ.

"Слишком опасно, когда вес соскальзывает с одного конца, а затем тяжёлая сторона штанги с грохотом падает с другой стороны. Экономия нескольких секунд может обернуться серьёзной травмой", — говорит физиотерапевт и тренер Закари Лонг.

Подготовка и настрой перед подходом

Перед выполнением упражнения важно правильно выставить штангу и надёжно закрепить блины. Даже опытные атлеты не рекомендуют пропускать этот шаг, поскольку он напрямую связан с безопасностью. Хват грифа подбирается индивидуально, немного шире плеч, чтобы сохранить контроль над снарядом.

Дополнительную роль играет психологическая подготовка. Визуализация движения помогает заранее выстроить последовательность действий и снизить напряжение перед подходом.

"Пройдите каждый шаг того процесса, в котором вы хотите преуспеть. Если вы хотите выполнить идеальное приседание, вы должны сначала визуализировать это движение", — советует личный тренер Анджело Гринчери.

Техника приседа и глубина движения

После снятия штанги с опор корпус должен быть собран, а позвоночник — в нейтральном положении. Стопы обычно располагают на ширине плеч с небольшим разворотом наружу, однако универсального угла не существует. Положение подбирается с учётом анатомии и подвижности суставов.

Во время опускания важно контролировать дыхание и равномерно распределять нагрузку между стопами. Движение напоминает посадку на стул, а не наклон вперёд. Такая техника позволяет задействовать больше мышц и учитывает различия в том, какие типы мышечных волокон активнее включаются в работу при глубоком приседе.

"Исследования показали, что приседания на максимальную глубину эффективнее приседов до параллели бедер с полом", — отмечает Закари Лонг.

Подъём и завершение упражнения

Выход из нижней точки начинается с упора стопами в пол и одновременного выпрямления бёдер и коленей. Корпус при этом остаётся стабильным, без резких наклонов. Если подъём напоминает сначала выпрямление ног, а затем корпуса, это может указывать на ошибку техники.

Завершая подход, штангу аккуратно возвращают в стойку, позволяя ей полностью лечь на опоры. После этого следует пауза для восстановления, длительность которой зависит от веса и тренировочных целей.

Приседание со штангой требует внимания к деталям, но при последовательном освоении становится надёжной основой силовой подготовки и уверенного прогресса.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

