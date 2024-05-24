На острове Завьялова, близ Магадана частный инвестор собирается восстановить популяцию снежных баранов.



Много лет назад этот вид истребили охотники.



На остров из Якутии отправили две партии молодых животных в 2019–2020 годы. Среди них был овцебык — ровесник доисторических мамонтов. Его род Ovibos находится на промежуточном положении между быками и овцами. Еще под Магадан тогда отправили первых снежных баранов из другого района Колымы.

"Поголовье овцебыков острова начало расти. Каждый год оно будет увеличиться и прирастать", — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу магаданской областной думы.

Теперь инвестор собирается перейти с проекта "овцебыки" плотное расселение на территории снежного барана.

"В августе этого года планируем отловить 10 животных и переселить их на остров", — цитирует зампредседателя заксобрания региона, инвестора проекта Игоря Донцова пресс-служба думы.

Добавим, что за последние два года значительно увеличилась популяция колымских овцебыков.

Фото: commons. wikimedia.org/Wing-Chi Poon (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license).