На острове Завьялова, близ Магадана частный инвестор собирается восстановить популяцию снежных баранов.
Много лет назад этот вид истребили охотники.
На остров из Якутии отправили две партии молодых животных в 2019–2020 годы. Среди них был овцебык — ровесник доисторических мамонтов. Его род Ovibos находится на промежуточном положении между быками и овцами. Еще под Магадан тогда отправили первых снежных баранов из другого района Колымы.
"Поголовье овцебыков острова начало расти. Каждый год оно будет увеличиться и прирастать", — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу магаданской областной думы.
Теперь инвестор собирается перейти с проекта "овцебыки" плотное расселение на территории снежного барана.
"В августе этого года планируем отловить 10 животных и переселить их на остров", — цитирует зампредседателя заксобрания региона, инвестора проекта Игоря Донцова пресс-служба думы.
Добавим, что за последние два года значительно увеличилась популяция колымских овцебыков.
Фото: commons. wikimedia.org/Wing-Chi Poon (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license).
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