Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 89,7026
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 97,0954
Инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова
  1. Главная
  2. Общество
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:55

Инвестор восстановит популяцию снежных баранов на острове Завьялова

На острове Завьялова, близ Магадана частный инвестор собирается восстановить популяцию снежных баранов.

Много лет назад этот вид истребили охотники.

На остров из Якутии отправили две партии молодых животных в 2019–2020 годы. Среди них был овцебык — ровесник доисторических мамонтов. Его род Ovibos находится на промежуточном положении между быками и овцами. Еще под Магадан тогда отправили первых снежных баранов из другого района Колымы.

"Поголовье овцебыков острова начало расти. Каждый год оно будет увеличиться и прирастать", — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу магаданской областной думы.

Теперь инвестор собирается перейти с проекта "овцебыки" плотное расселение на территории снежного барана.

"В августе этого года планируем отловить 10 животных и переселить их на остров", — цитирует зампредседателя заксобрания региона, инвестора проекта Игоря Донцова пресс-служба думы.

Добавим, что за последние два года значительно увеличилась популяция колымских овцебыков.

Фото: commons. wikimedia.org/Wing-Chi Poon (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license).

Мир

Bild: В Германии наблюдается острый дефицит военного снаряжения

Bild: В Германии наблюдается острый дефицит военного снаряжения

Министр обороны Германии сообщил о нехватке военного снаряжения в стране.

Читать полностью
США введет санкции против МУС

США введет санкции против МУС

Группа сенаторов США из двух политических партий внесла предложение о введении экономических санкций и запрете на выдачу виз для должностных лиц Международного уголовного суда после того, как было принято решение суда подать запросы на арест израильских чиновников.

Читать полностью

Общество

В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате

В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате

Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.

Читать полностью
В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов

В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды.

Читать полностью

Новости