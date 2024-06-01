1 июня отмечают Международный день защиты детей. Как же сделать их более счастливыми? Главное для ребенка — это понимание родителями. Зачастую многие отцы и матери задаются вопросом, как воспитать детей так, чтобы они доверяли и не попали в плохую компанию? Стоит ли применять в воспитании радикальные методы, отнимать гаджеты, наказывать домашним арестом или есть другие методы воспитания? На эти вопросы NewsInfo.Ru ответила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она уверена, чтобы ребенок мог доверять родителям, важно создать для него безопасную среду.

"Сына или дочь нельзя критиковать. Нужно показать ребенку, что вы принимаете его таким, какой он есть. Именно тогда он не будет бояться рассказывать вам о своих проблемах", — отметила психолог.

Родителям важно давать поддержку, уметь услышать ребенка. Тогда они смогут помочь ему самому осознать, что с ним происходит, и выбрать другой вектор поведения.

"Запугивание как раз способствует тому, чтобы ребенок замкнулся и начал обманывать. Когда детям угрожают, например лишением мобильного телефона, то они делают вид, как будто бы доверяют родителям и делятся с ними своими чувствами и переживаниями. Однако это не так. На самом деле, делятся из страха и ищют способ, каким бы образом можно было бы отделиться от родителей, найти какую-то поддержку извне", — объяснила Наумова.

Она добавила, что в таких случаях появляется риск, что ребенок примкнет к каким-то организациям, в ту самую плохую компанию.

"С ребенком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативного характера. Ребенок будет знать, что родители не накажут, а помогут, поддержат и одновременно помогут", — считает психолог.

Чтобы ребенок не вел тайную жизнь, нужно не воспитывать его в страхе, не допускать физического и психологического насилия. Многие родители часто думают, что если они мало контролируют, означает, что они плохие родители. Поэтому некоторым взрослым самим стоит проходить психотерапию, чтобы осознать, что с ними происходит.

Фото: flickr.com/Evil Erin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).