Польские военные подняли в воздух свои самолеты. Причиной этому стала активная деятельность российской авиации.
В заявлении Оперативного командования ВС Польши в соцсети сообщили, что оперативное командование заметило слишком интенсивную активной дальней авиации РФ.
"Ранее ВС Польши поднимали самолеты 26 мая", — пишет портал Газета.RU.
Военные польские самолеты вновь приземлились 1 июня примерно в 7 часов утра. Об этом рассказало командование страны.
В российском Министерстве обороны постоянно сообщают о том, что полеты военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее Reuters, ссылаясь на источник в НАТО писало, что количество вылетов истребителей альянса на перехват военных самолетов РФ в районе Балтийского моря в первом квартале текущего года стало больше примерно на четверть.
Фото: flickr.com/Jerry Gunner (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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