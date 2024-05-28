Из-за многочисленных обстрелов украинских террористов в приграничных регионах России с начала этого года погибли 30 детей, 95 — были ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.



Он выступил на на пресс-конференции "Террористический режим Украины: убийство российских детей НАТОвскими снарядами".

"С начала 2024 года в России среди пострадавших жителей 125 несовершеннолетних. Из них 95 человек получили ранения, а 30 — погибли", — уточнил посол в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".

Отметим, что конференцию приурочили ко Дню защиты детей, который празднуют 1 июня. Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к гибели юных жителей из-за действий террористического украинского режима и тех, кто помогает этой стране.



Добавим, что военные ВСУ стали усиливать обстрелы приграничных территорий нашей страны. 26 мая из-за очередного обстрела по Шебекино погибла женщина.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).