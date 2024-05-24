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В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:47

В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате

В формате онлайн последние звонки пройдут в 9 муниципалитетах и областном центре Белгородской области. В остальных же населенных пунктах торжества проведут очно, однако с учетом принятых мер безопасности.

РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства Белгородской области, сообщает, что были предприняты все меры безопасности, чтобы исключить присутствие большого скопления людей в тех районах, где торжества пройдут очно.

"В семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском горокруге и Мелиховском поселении Корочанского района мероприятия организуют в онлайн-формате", — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уточним, что торжества очно пройдут отдельно для каждого класса.

Фото: rk.gov.ru/ Управление информационной политики Мининформ РК (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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