В формате онлайн последние звонки пройдут в 9 муниципалитетах и областном центре Белгородской области. В остальных же населенных пунктах торжества проведут очно, однако с учетом принятых мер безопасности.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства Белгородской области, сообщает, что были предприняты все меры безопасности, чтобы исключить присутствие большого скопления людей в тех районах, где торжества пройдут очно.
"В семи приграничных муниципалитетах, а также в , Яковлевском горокруге и Мелиховском поселении мероприятия организуют в онлайн-формате", — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Уточним, что торжества очно пройдут отдельно для каждого класса.
Фото: rk.gov.ru/ Управление информационной политики Мининформ РК (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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