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Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен ВС РФ у Донецка
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:11

Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен ВС РФ у Донецка

Украинский боец угнал танк у ВСУ и сдался российским военным в плен под Донецком. Об этом рассказал военный эксперт, бывший руководитель пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

"Лихачев Максим Анатольевич перешел на сторону российской армии. Он бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ", — цитирует военного эксперта РИА Новости.

По словам Безсонова, украинский боец угнал танк Т-64, думая, что так будет безопасней доехать до позиций ВС РФ, где его ждали по предварительной договорённости.

Эксперт уточнил, что Лихачев из ЛНР. В ряды ВСУ вступил в 2022 году, вернувшись из Польши на Украину.

Фото: president.gov.ua/официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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