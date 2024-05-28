Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения. Об этом проинформировали в Минобороны Польши.
Глава силового ведомства Владислав Косиняк-Камыш уже подписал контракт на поставки из Америки. Он стоит более 700 миллионов долларов. Соглашение предполагает поставки нескольких сотен ракет дальностью около 1000 километров, пишет РИА Новости.
Кстати, власти Польши запросили у американцев возможность закупки до 821 ракеты JASSM-ER. Еще Варшаве понадобилось содействие материально-технического характера от Вашингтона.
Фото: flickr. com/Robert Frola.
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