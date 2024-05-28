На законодательном уровне ГИБДД России официально переименовали в Госавтоинспекцию. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников на заседании президиума общественного совета Министерства внутренних дел РФ.
"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем", — приводит РИА Новости слова Черникова.
Он добавил, что это решение урегулировано на законодательном уровне.
Кстати, на официальном сайте Министерства внутренних дел ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
Фото: commons.wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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