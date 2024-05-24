На танки, которые были отправлены в помощь Вооруженным силам Украины, начали устанавливать защитные конструкции — "мангалы".
После потери десятка таких танков солдаты 47-й отдельной мехбригады решили все же позаимствовать чужие решения, и поставили на свои "неуязвимые" танки из США защитные конструкции.
Как пишет портал "Российской газеты", на сегодняшний день уже было доставлено семь комплектов. Один такой комплект весит 430 килограммов.
Его крепят над крышей башни и на ее бортах. Но если против дронов-камикадзе такая защита может быть частично эффективной, то против российских снарядов с лазерным наведением она не поможет.
Фото: dvidshub. net/Sgt. Calab Franklin.
Bild: В Германии наблюдается острый дефицит военного снаряжения
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