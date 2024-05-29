Немецкая компания Porsche официально представила первый в истории гибридный спорткар 911.
Он представляет собой новый мотор 3,6 литра и один электромотор, об этом пишет портал "Autonews", ссылаясь на пресс-службу компании.
Авто подорожало в сравнении с предыдущей версией. Так, стоит обновленный Porsche 911 в базовой версии Carrera, начиная от $122 095 (около 11,2 млн рублей.). Модификация с гибридным мотором Carrera GTS стоит от $166 895 (около 15,3 млн руб.)
Что же изменилось в новой версии спорткара? Во-первых, гибридная система Porsche представляет из себя новый 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель и мотор с одним электрическим турбонаддувом вместо системы twim turbo. Это позволило увеличить общую мощность до 532 "лошадей".
Во-вторых, у Carrera GTS новые активные аэродинамические закрылки спереди и колесные диски.
Есть изменения в дизайне передней и задней части машины. Внутри же самым большим нововведением стал новый полностью цифровой тахометр.
Фото:commons.wikimedia.org/Calreyn88 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)/
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