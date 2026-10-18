Машина уже выбрана, а банк сказал нет: в одном регионе отказывают чаще, чем в других

В сентябре рынок автокредитов снова просел по части одобрений, и цифры НБКИ это хорошо показывают. На сто поданных заявок в Иркутской области банки отклоняли примерно 76, в Нижегородской — около 61. Разница между этими регионами дошла до 15,1 процентного пункта, а общая доля отказов по стране поднялась до 69,3%. Для покупателя это не абстрактная статистика, а вполне реальный шанс остаться без машины, даже если она уже выбрана и предоплата маячит на горизонте.

"Высокий уровень отказов связан с осторожной политикой банков и ограничениями кредитования граждан с большой долговой нагрузкой". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Что показала статистика по автокредитам

По данным НБКИ, в сентябре 2026 года российские банки отклонили 69,3% заявок на покупку автомобиля в кредит. Месяцем ранее показатель был ниже — 65,7%, так что за короткий срок доля отказов прибавила 3,6 процентного пункта. Параллельно доля заявок без отказа снизилась с 34,3% до 30,7%.

В относительном выражении это падение составило примерно 10,5%, и здесь важно не путать заявки с уже выданными кредитами. Речь идёт именно о долях обращений, а не о количестве заключённых договоров. Для клиента это означает простую вещь: одобрение стало заметно менее предсказуемым.

Ситуация не выглядит локальной мелочью. На фоне такой статистики даже подготовленный покупатель может получить отказ, если банк увидит высокую долговую нагрузку или слабую платёжную дисциплину.

Где отказы били сильнее всего

Самые жёсткие показатели в сентябре пришлись на Иркутскую область, где на 100 заявок приходилось около 76 отказов. Следом идут Алтайский край с 76,2% и Краснодарский край с 75,6%. То есть в ряде регионов банки закрывали двери почти на каждую вторую попытку даже не в буквальном, а в кредитном смысле.

На другом полюсе оказались Санкт-Петербург и Москва. В Петербурге доля отказов составила 61,4%, а в столице — 62,7%. Разница между регионами приличная, и НБКИ зафиксировало именно такой разброс.

Особенно заметно ситуация изменилась в Волгоградской области и Чувашии, где за месяц доля отказов выросла сразу на 5 процентных пунктов. В Москве прибавка составила 4,2 пункта, так что даже крупные рынки от жёсткости банков не спрятались.

Регион Доля отказов Иркутская область около 76% Алтайский край 76,2% Краснодарский край 75,6% Санкт-Петербург 61,4% Москва 62,7%

Почему банки стали жёстче

Алексей Волков из НБКИ связывает высокий уровень отказов с осторожной политикой банков и ограничениями для граждан с большой долговой нагрузкой. Логика здесь понятная: если у человека уже много обязательств, кредитор не спешит добавлять ещё одно. Банки в такой обстановке действуют без лишнего риска, и это отражается в статистике.

При этом региональная картина не доказывает, что переезд сам по себе улучшит шансы на автокредит. На итог влияют состав заявителей, доходы, действующие обязательства и прочие параметры, которые напрямую в отчёт не попадают. Сравнивать регионы "в лоб" можно, но выводы из этого получаются слишком грубые.

Именно поэтому разница между Иркутской и Нижегородской областями в 15,1 процентного пункта — это не инструкция к переезду. Без одинаковых групп заёмщиков такие сравнения показывают лишь масштаб различий, а не готовый рецепт одобрения.

"Если у заёмщика уже есть заметная долговая нагрузка, банк почти всегда смотрит на заявку жёстче. Автокредит для него — не отдельная история, а часть всей кредитной картины клиента. Поэтому перед подачей заявки имеет смысл проверить свою кредитную историю и оценить, какие платежи уже висят на бюджете". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Что делать покупателю до подачи заявки

Практический вывод здесь довольно приземлённый: до внесения предоплаты лучше не надеяться на авось. Сначала стоит проверить кредитную историю, потом оценить действующие платежи и уже после этого подавать заявку в банк. Иначе можно выбрать машину, договориться с продавцом, а потом упереться в отказ.

Нелишним будет заранее получить предварительное решение. Это не даёт стопроцентной гарантии, но хотя бы показывает, насколько банк вообще готов разговаривать с конкретным клиентом. При нынешней доле отказов такая проверка экономит и время, и нервы.

Если посмотреть на свежую статистику, становится ясно: рынок автокредитов сейчас не про лёгкие одобрения. Он про аккуратный расчёт, трезвую оценку доходов и понимание, что банк может отказать даже там, где покупателю всё кажется очевидным.

Ответы на популярные вопросы

Почему доля отказов выросла до 69,3%?

НБКИ связывает это с осторожной политикой банков и ограничениями по заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

Можно ли считать долю заявок без отказа количеством выданных кредитов?

Нет. Это разные показатели: речь идёт о заявках, а не о заключённых договорах.

Поможет ли смена региона повысить шанс на одобрение?

Не факт. На результат влияют состав заявителей, доходы и действующие обязательства, а не только регион.

Что проверить перед подачей заявки?

Кредитную историю, текущие платежи и предварительное решение банка.

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