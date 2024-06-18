В конце июля текущего года все коммерческие кредитно-финансовые организации будут должны возвращать украденные мошенниками денежные средства. Однако в некоторых ситуациях граждане не получат свою собственность обратно, информировала в беседе с российским информационным агентством "Прайм" Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова.
Все коммерческие кредитно-финансовые организации буду обязаны возвращать денежные средства своим пользователям кроме определённых моментов. Мери Валишвили имеет в виду ситуацию, когда пользователь банка совершает подозрительные переводы на счета нежелательных людей, но при этом Центральный банк Российской Федерации не информирует об этом гражданина. Помимо отсутствия сообщения о сомнительных операциях, денежные средства будут возвращены, если коммерческая кредитно-финансовая организация не заблокировала банковскую карту моментально после того, как гражданин заявил о её пропаже.
Помимо этого, банки должны ликвидировать возможность для мошенников пользоваться дистанционным форматом. Если пользователь совершил денежную транзакцию подставному лицу, задействованному в незаконных махинациях по выводу средств с банковских карт граждан, а банк не предотвратил этот перевод, то в течение 30 дней пострадавшему должны вернуть деньги.
Некоторые большие коммерческие кредитно-финансовые организации уже установили специальные программы для отслеживания банковских транзакций и блокировки сомнительных переводов в режиме реального времени. Другие должны это сделать в ближайшее время, заявила девушка.
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