Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил недовольство тем, что ЕС выделил значительный транш Украине, в то время как во Франции нет средств даже на больницы. В четверг Минфин Украины заявил, что страна получила от ЕС 1,9 миллиарда евро.
"Возмутительно! Урсула только объявила о новом чеке на 1,9 млрд евро для Киева и с глупой улыбкой позирует с Зеленским!", — написал Филиппо в социальной сети.
Он подчеркнул, что из этой суммы почти 400 миллионов евро были выделены Парижем.
"Не забывайте: денег на больницы, пенсии и медикаменты нет", — добавил политик.
Филиппо также упомянул о ситуации в госбюджете Украины, которую описала ранее парламентарий страны Александра Устинова. Она отметила, что дыры в бюджете закрываются с помощью западного финансирования, и в случае прекращения помощи от Америки власти будут вынуждены обращаться к G7 "с протянутой рукой". На конец ноября 2023 года Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2024 год, где озвучен дефицит в сумме более 43 миллиардов долларов.
Фото: commons.wikimedia.org/Gauthier Bouchet (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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