Россияне стали чаще покупать жилье во Франции, чем в Турции.
Эксперты NF Group сообщили, что Франция снова в пятерке стран, где россияне скупают недвижимость. Однако лидером по продаже жилья гражданам РФ по-прежнему остаются ОАЭ по итогам первого полугодия текущего года. Здесь россияне вошли в топ-3 покупателей, уступая британцам и индийцам. Причем русские стали скупать и коммерческую недвижимость.
Что касается цен на жилье в стране, омываемой Ла-Маншем, минувшей весной они были даже ниже, чем в прошлом году.
Почему же в Турции стали меньше покупать недвижимость? Дело в том, что есть снижение доверия к банковской системе этого государства, недостатком уверенности в турецких застройщиках, постоянными изменениями в иммиграционных программах и колебаниями курса местной валюты, пишет "Российская газета".
Фото: flickr. com/Yann Caradec from Paris, France (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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