Лидер кенийской антиправительственной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер и экс-кандидат в президенты Раила Одинга обратился к мировому сообществу с призывом вмешаться в массовые протесты в республике. Об этом проинформировал телеканал KTN News.
Одинга требует от властей Кении немедленно прекратить насилие, вступить в диалог с протестующими и настаивает на международном вмешательстве ради мира и спасения жизней. Протесты против повышения налогов начались 18 июня и распространились на всю страну, включая столицу Найроби и крупные города. Участники митингов заявляют, что дополнительные налоги нанесут ущерб экономике и повысят стоимость жизни.
На протестах в Кении замечены демонстранты с флагами России, а на улицах Найроби митингующие строят баррикады. Президент Кении распорядился направить силовиков на подавление беспорядков. Протест в африканской стране вспыхнул из-за чрезмерного повышения налогов.
Фото: сommons.wikimedia.org/The White House from Washington, DC (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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