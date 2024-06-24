В России существуют спящие ячейки террористов нового формата, не связанные прямо с террористическими организациями, но вдохновлённые их идеологией. Эти группы способны действовать самостоятельно, особенно на Кавказе, рассказал "Ленте.ру" Ахмет Ярлыкапов, научный сотрудник Центра региональной безопасности МГИМО.
"Увы, эти ячейки существуют. Опасны они тем, что спящие, их участники могут быть вдохновлены идеями ИГИЛ* и даже не связаны напрямую со структурами", — заявил Ярлыкапов.
По его словам, особую тревогу вызывает новая стратегия вербовки, нацеленная на представителей среднего класса без серьёзных проблем с благосостоянием. Ярлыкапов напомнил о схожих атаках в Карачаево-Черкесии весной 2024 года, когда боевики напали на наряд ДПС и патруль. Эти вылазки были направлены на силовиков, чтобы продемонстрировать своё присутствие и дестабилизировать обстановку. В теракте в Дагестане уже чётко прослеживается идеологическая направленность атак.
Напомним, 23 июня боевики напали на православные храмы и священника, а также атаковали синагогу в Дербенте. В Махачкале террористы обстреляли ДПС. По последним данным, число жертв составило 20 человек.
*Исламское государство, запрещённая в РФ террористическая организация.
Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Ken Hammond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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