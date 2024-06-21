Правительство поручило одобрить соглашение между кабминами РФ и Индии о порядке направления ВС, военных кораблей и воздушных судов. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

"Одобрить представленный МО России и согласованный с МИД, предварительно проработанный с Индией проект соглашения между правительством РФ и Республики Индии о порядке направления воинских формирований на территорию Индии и воинских формирований на территорию России, а также организации материально-технического обеспечения", — говорится в тексте распоряжения.

Кабмин также поручил МО России провести переговоры с Нью-Дели при участии МИД, а по достижении договорённости подписать указанное соглашение. При этом разрешено вносить в проект изменения не принципиального характера.

Это соглашение направлено на укрепление военно-технического сотрудничества между странами и организацию взаимного обеспечения ВС и техники, находящихся на территории двух государств.

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