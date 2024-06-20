На Украине заведено уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Республике Игоря Семиляка. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своём Telegram-канале.
Согласно заявлению сотрудников СБУ, Игорь Семиляк подозревается в совершении преступлений по трём статьям УК Украины. В их числе: "умышленные действия с целью изменить границы Украины", "создание террористической организации, руководство и участие", а также "создание и участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооружённого формирования".
Из-за того, что Семиляк находится на территории ДНР, обвинения ему были предъявлены заочно. Расследование по этому делу ведут сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области. Ранее стало известно, что СБУ заподозрила дочь бывшего мэра Полтавы в работе на политическую партию РФ "Единая Россия". В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о коллаборационной деятельности.
Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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