Расчёт реактивной системы РСЗО БМ-21 "Град" из состава группировки "Запад" нанёс удар по местам сбора ВСУ при их попытке противника сформировать вторую линию обороны в зоне спецоперации. Об этом журналистам рассказали в Минобороны Российской Федерации.
"В ходе выполнения задачи расчёт РСЗО "Град" ударил по живой силе ВСУ, стягивавшейся на позиции для создания второй линии обороны", — сообщили в министерстве.
В оборонном ведомстве уточнили, что координаты цели передали разведчики, которые использовали беспилотные аппараты (БПЛА) для сбора данных.
"В результате точного удара 122-мим осколочно-фугасными снарядами потери националистов Украины составили до 30 военных убитыми и ранеными", — добавили в Минобороны России.
Фото: web.archive.org/Vadim Indeikin (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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