Расчёт реактивной системы РСЗО БМ-21 "Град" из состава группировки "Запад" нанёс удар по местам сбора ВСУ при их попытке противника сформировать вторую линию обороны в зоне спецоперации. Об этом журналистам рассказали в Минобороны Российской Федерации.

"В ходе выполнения задачи расчёт РСЗО "Град" ударил по живой силе ВСУ, стягивавшейся на позиции для создания второй линии обороны", — сообщили в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что координаты цели передали разведчики, которые использовали беспилотные аппараты (БПЛА) для сбора данных.

"В результате точного удара 122-мим осколочно-фугасными снарядами потери националистов Украины составили до 30 военных убитыми и ранеными", — добавили в Минобороны России.

Фото: web.archive.org/Vadim Indeikin (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)