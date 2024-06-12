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Центральный банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:05

Центральный банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом

Центральный банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня.

Также регулятор сообщил о смене времени начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи на 9:50 по московскому времени.

В заявлении говорится, что Банк России решил приостановить торговлю гонконгским долларом с 13 июня.

В четверг торговые сессии на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, где расчеты проводятся в валютах, кроме доллара США, евро и гонконгского доллара, будут начинаться с 9:50 по московскому времени.

Фото:picasaweb.google.com/Kuba(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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