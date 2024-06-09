Премьер Британии Риши Сунак продолжает избегать общения с прессой второй день подряд после скандала, вызванного его уходом с мероприятия, посвящённого 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом пишет Sky News.
По данным канала, Сунак отказывается принимать СМИ даже перед парламентскими выборами 4 июля. В воскресенье пресс-служба ограничилась фото его встречи с жителями Бидейла на севере Англии.
В субботу команда Сунака отменила пресс-подход, сославшись на загруженность главы правительства. Sky News отмечает, что действия премьера свидетельствуют о том, что он "явно под давлением". Представителям СМИ не разрешается находиться рядом в Сунаком.
Депутат от оппозиционной партии Джонатан Эшуорт назвал поведение премьера "нелепым эпизодом катастрофической кампании" Консервативной партии. Риши Сунак с королём Карлом III и Эмманюэлем Макроном присутствовал на мероприятии у мемориала военным Великобритании. Однако Сунак не был на основной церемонии в секторе высадки союзников, где присутствовали Байден, Шольц и Макрон. На этом мероприятии Лондон представляли глава МИД Кэмерон и министр обороны Шэппс.
Фото: flickr.com/HM Treasury (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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