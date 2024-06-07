Турция приостановит импорт пшеницы для поддержки местных производителей. О том как это отразится на России и на ценах в период интенсивного сбора урожая рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, Турция была достаточно крупным покупателем нашего зерна, в частности пшеницы.

"Вместо Турции Россия найдет новые рынки сбыта, поскольку пшеница является востребованным продуктом в мире. Однако от производителей это все равно потребуют определенных усилий, поиска рынка, заключения новых контрактов, подписания соглашений, согласования. Это все длительная работа", — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом NewsInfo.Ru.

Он добавил, что на внутренние и цены на эту крупу в Турции ограничение импорта пшеницы скорее всего повлияет.

"В Турции хотят очистить пространство для своих производителей, создать для них комфортную среду, то есть защитить свой внутренний рынок от внешних поставок. Цены на пшеницу там скорее всего останутся прежними", — заявил финансовый аналитик.

По его словам, эта ситуация вряд ли отразится на международном рынке. Так как цены на пшеницу существенно не изменятся.

"Цены на зерно, как правило, регулируются внутри каждой страны по линии экспортера. Зерно — это биржевой товар. Цены на него пролонгированные, для этого существуют контракты и специальные инструменты, которые сглаживают скачки цен во времени. Стоимость такого товара не зависит от сиюминутного спроса и предложения", — объяснил эксперт.

Фото: commons. wikimedia.org/Dmitrij Rodionov, DR (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).