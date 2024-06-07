ВТБ планирует в 2025 году присоединить РНКБ - крупнейший банк Крыма с долей рынка в 70-80% — заявил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках ПМЭФ-2024.
"Это системно значимый для Крыма банк с долей рынка 70-80%, а количество его клиентов равно населению Крыма в пиковый сезон. Он интегрирован со своей цифровой системой в систему школ, больниц, общественного транспорта, и у него преимущественно обслуживаются розничные клиенты", — пояснил Дмитрий Пьянов.
Зампред ВТБ считает, что единственный правильный вариант интеграции банков — это юридическое присоединение напрямую к ВТБ. Этот способ интеграции по мнению Пьянова выгоден своей быстротой и безболезненностью перевода для клиентов без потерь.
В решении присоединить РНКБ к ВТБ вызвано несколькими аспектами:
- Некоторые продукты РНКБ, такие как цифровая система, вызывают интерес у ВТБ.
- Синергия расходов, это на 30% расходов больше, чем могло бы быть.
- РНКБ имеет критически важную инфраструктуру, которую необходимо импортозаместить.
В феврале 2023 года между банками РНКБ и ВТБ произошло объединение банкоматных сетей, а в марте 2023 года РНКБ пошел в группу ВТБ как самостоятельное юридическое лицо с собственной банковской лицензией. В первом квартале 2024 года ВНКБ занимает 26-е место по размеру активов среди банков РФ в рэнкинге "Интерфакс-100".
С марта 2024 года жители Крыма могут взять ипотеку ВТБ на покупку жилья, а также для них стали доступны автокредиты ВТБ.
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