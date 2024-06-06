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ЦБ подал в суд на
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:12

ЦБ подал в суд на "Тинькофф страхование" и намерен взыскать 7,7 млрд руб

Центральный банк России подал в Московский арбитражный суд иск к АО "Тинькофф Страхование" на сумму более 7,7 млрд рублей, обвиняя компанию в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Информация о подаче иска находится в картотеке суда.

Иск, информация о котором размещена в картотеке суда, относится к категории "О привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Общая сумма требований регулятора составляет 7 704 082 517 рублей.

В Банке России отказались комментировать судебные споры "Интерфаксу".

Согласно данным статистики ЦБ РФ в 2023 году АО "Тинькофф страхование" занимало 14 место в рейтинге российских страховщиков по показателю собранных премий.

Фото: Tinkoff Bank (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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