Замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова рассказала, что ЕК начала проверку числа пользователей из Европейского союза у социальной сети Telegram.
Она отметила, что если количество окажется выше, чем заявленное, то Еврокомиссия будет изучить принцип работы социальной сети.
"Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей", — цитирует Йоурову РИА Новости.
Сейчас комиссия проверяет, верна ли эта цифра. Если число не совпадет, то ЕК будет глубоко изучать работу соцсети.
Фото: unsplash.com/ Alejandro Escamilla alejandroescamilla (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio).
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