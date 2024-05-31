Замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова рассказала, что ЕК начала проверку числа пользователей из Европейского союза у социальной сети Telegram.

Она отметила, что если количество окажется выше, чем заявленное, то Еврокомиссия будет изучить принцип работы социальной сети.

"Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей", — цитирует Йоурову РИА Новости.

Сейчас комиссия проверяет, верна ли эта цифра. Если число не совпадет, то ЕК будет глубоко изучать работу соцсети.

Фото: unsplash.com/ Alejandro Escamilla alejandroescamilla (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio).