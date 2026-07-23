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Чеки, смартфон и банковские карты
Чеки, смартфон и банковские карты
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Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 10:43

Клиент бесследно исчез из поля зрения банка: как профессионалы вычисляют людей даже без телефонов

Ситуации, когда в банке нет контактов клиента, действительно редки. Как правило, у каждого, кто открыл счёт, в анкете указан хотя бы один телефон, а порой и несколько — мобильные и даже домашние. Но иногда случаются экстраординарные ситуации, когда в распоряжении банка остаются лишь паспортные данные клиента, и тогда на помощь приходят специалисты службы безопасности.

"Служба безопасности банка имеет дело с нештатными ситуациями и способна решить проблемы, используя рабочие протоколы и свои связи", — подчеркивает IT-эксперт Алексей Корнилов.

Роль службы безопасности

Важную роль в розыске клиентов, к которым нет контактной информации, играют эксперты службы безопасности банка. Обычно это бывшие сотрудники правоохранительных органов, обладающие опытом работы с клиентами и умеющие получать необходимую информацию. Они занимаются расследованиями и проверками, что часто помогает в разрешении проблем, связанных с выдачей кредитов и другими финансовыми операциями.

Почти всегда такие специалисты могут эффективно найти нужного человека, использую различные базы данных и свои связи. Благодаря этому банк может быстро решить проблему, если клиент по каким-то причинам недоступен.

Ошибки переводов

Иногда пропуск, происходящий в отделении, может привести к серьезным последствиям. Например, однажды кассир ошибся и выдал клиенту 5000 долларов вместо 5000 рублей. Ошибку заметили мгновенно, но найти клиента оказалось сложно — телефонный номер не был указан, а у него не оказалось счетов в банке.

Тем не менее, служба безопасности смогла выяснить номер дорожного телефона клиента и оперативно связалась с ним. К счастью, это стало возможным благодаря тому, что у клиента был домашний телефон. В результате клиент вежливо согласился вернуть ошибочно выданные деньги.

Проблемы с банкоматом

Ситуации с ошибками в банкоматах не редкость. Однажды банкомат выдал 30 тысяч рублей вместо шести, и это обнаружил один из клиентов, который вернул случайно полученные деньги. Однако один из клиентов, воспользовавшихся банкоматом, оказался из другого банка — у него осталась только информация с камеры видеонаблюдения и номер карты.

Служба безопасности банка снова вмешалась, узнала паспортные данные клиента через его банк и подыскала его довольно быстро. Наблюдая за существующими протоколами, недостача была быстро погашена.

Найденный паспорт

Иногда клиенты сами верят в удачу. В одном из случаях перед закрытием отделения на полу нашли забытый паспорт. Сотрудник вспомнил, что клиент задавал вопросы, но не открыл счет. Поиск был завершён успешно: у клиента была учётная запись в соцсети с фотографиями, что позволило быстро найти его контактные данные.

Сотрудники банка написали ему сообщение, через час он вернулся, поблагодарив за помощь. В этом конкретном случае обошлось без помощи службы безопасности.

Как работать с недостачами

К сожалению, даже самые хорошо организованные структуры могут сталкиваться с ситуациями, когда клиента не удаётся найти. Обычно в таких случаях кассиры, как ответственные лица, сталкиваются с последствиями и должны погашать недостачу. Процесс может быть довольно долгим, иногда для этого требуется кредит, а иногда недостача покрывается за счёт дополнительных сборов.

Таким образом, важно, чтобы сотрудники банка понимали свои обязанности и следовали установленным правилам, что тоже может помочь избежать подобных ситуаций в будущем.

FAQ

Как банк может найти клиента без контактов?
Служба безопасности использует базы данных и различные методы для получения необходимой информации о клиентах.
Что делать, если ошибка произошла в банкомате?
Если банкомат выдал больше денег, чем запрашивалось, клиент должен вернуть средства в банк, лучше всего сразу сообщив о ситуации.
Как узнать, что банк нашёл мой паспорт?
Клиент может узнать о найденном паспорте, если банк свяжется с ним через указанные контактные данные, а также может сообщить через социальные сети.
Кто отвечает за недостачу в банке?
Материально ответственные лица, такие как кассиры, обязаны погашать недостачи, если клиент не найден.

Проверено экспертом: IT-эксперт Алексей Корнилов

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Автор Алексей Корнилов
Алексей Корнилов — ИТ-эксперт, инженер (ЛЭТИ). Специалист по цифровой трансформации, кибербезопасности и Big Data. Экс-сотрудник SAP. Опыт в ИТ — 14+ лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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