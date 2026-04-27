Искусственный интеллект забирает рабочие места в банках, но зарплаты растут – как это возможно

Российский финансовый сектор переживает масштабную структурную трансформацию, сопровождающуюся оптимизацией штатной численности сотрудников крупнейших банков. По итогам 2025 года совокупный штат двадцати ведущих кредитных организаций страны сократился на 4%, причем в отдельных структурах этот показатель достиг отметки в 40%. Ушедшим специалистам не предлагают замену, а высвободившийся фонд оплаты труда перераспределяется в пользу оставшегося персонала, что приводит к заметному росту средних заработных плат в индустрии.

Технологическая эволюция и сокращение кадров

Массовые сокращения в крупнейших банках напрямую связаны с цифровизацией процессов и активным внедрением искусственного интеллекта. Автоматизация рутинных операций привела к тому, что востребованность в линейных сотрудниках, таких как кассиры, операторы колл-центров и верификаторы, стремительно снижается. Аналогичные процессы трансформации сейчас затрагивают и другие сферы, где автоматизация меняет реальные доходы населения, вынуждая специалистов переквалифицироваться.

Важную роль играет и передача функций на аутсорсинг, а также закрытие нерентабельных отделений. Оптимизация физической сети напрямую влияет на количество рабочих мест, делая бизнес-модели банков более компактными и прибыльными.

"Мы наблюдаем естественную реакцию системы на избыточность процессов. Банковская сфера сегодня проходит этап жесткого отбора, где приоритет отдается не количеству сотрудников, а их способности эффективно взаимодействовать с технологиями. Те, кто не успевает адаптироваться к новым алгоритмам, становятся первыми кандидатами на сокращение. Это суровый, но необходимый шаг для сохранения маржинальности бизнеса в условиях турбулентности." Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Экономика выживания: почему растут зарплаты

Рост средних зарплат до 180 тысяч рублей с пиковыми показателями в 360 тысяч объясняется дефицитом высококвалифицированных специалистов. Банкам приходится удерживать IT-кадры, менеджеров по продажам и клиентских сервис-менеджеров, которые остаются фундаментом бизнеса.

Конкуренция за таланты достигла пика, поэтому компании предлагают повышенные оклады, чтобы не допустить оттока критически важных кадров к конкурентам. Тот факт, что замена людей алгоритмами позволяет повысить доходность, дает банкам бюджетный резерв для индексации выплат.

Перспективы рынка труда в 2026 году

Активность на рынке вакансий в банковском секторе упала на 22%, что подтверждает тренд на стабилизацию штата после периода интенсивного найма. Власти, в свою очередь, пытаются сгладить негативные последствия смены курса, обращая внимание на демографические факторы и замещение иностранной силы внутренним ресурсом.

Как сообщают в прессе, текущие изменения в банках являются затянувшейся корректировкой, вызванной объективными экономическими причинами, а не временным спадом. Работодатели становятся более избирательными, предпочитая развивать текущих сотрудников, вместо того чтобы искать новых на открытом рынке. В долгосрочной перспективе это выигрышная стратегия, позволяющая сформировать более устойчивую и эффективную команду.

Часто задаваемые вопросы:

Будут ли сокращения массовыми в 2026 году? Скорее всего, процесс перейдет в стадию точечной оптимизации.

На кого из специалистов самый высокий спрос? Остаются приоритетными IT-направление, продажи и клиентский сервис.

Какая зарплата в среднем по сектору сейчас? Около 180 тысяч рублей, при этом индивидуальные предложения для топов превышают 360 тысяч.